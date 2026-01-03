川普回應健康與手背瘀青原因！自曝長期高劑量服用阿斯匹靈、否認內閣會議打瞌睡

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-03 14:10

美國總統川普近日接受專訪時表示，自己手背出現大面積瘀青，主因是「頻繁與人握手」以及「長期、大劑量服用阿斯匹靈」。他同時否認外界指他在內閣會議上多次打瞌睡的說法，強調當時只是「放鬆一下」。

川普回應健康與手背瘀青原因。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，川普指出，自己每天都服用阿斯匹靈，且劑量遠高於醫師建議標準，但他拒絕減量，並稱已持續服用約 25 年，對阿斯匹靈的效果「有點迷信」。

報導指出，川普目前每日服用的阿斯匹靈劑量為 325 毫克。根據美國梅奧診所的定義，所謂低劑量阿斯匹靈通常為每日 81 毫克。

川普解釋說：「他們說阿斯匹靈可以幫助稀釋血液，我可不希望黏稠的血液流過我的心臟。」他也提到，手上一處傷口是因與司法部長邦迪（Pamela Bondi）擊掌時，不慎被對方戒指劃傷所致。

川普健康檢查說法前後不一 白宮醫師證實為 CT 掃描

川普過去曾宣稱，自己於 2025 年 10 月在美國沃爾特．里德國家軍事醫學中心接受的是核磁共振（MRI）檢查，但此次受訪時卻改口表示，實際上做的是時間較短的電腦斷層掃描（CT），並再次強調自己「身體非常健康」。

美國總統醫生 Sean Barbabella 也向《華爾街日報》證實，川普當時確實接受 CT 檢查，目的是「排除任何心血管問題」，檢查結果顯示一切正常。

川普坦言，事後回想認為自己不該做這項檢查，因為「只要做了檢查，就會引發各種猜測」，但實際上並未發現任何問題。

川普高齡就職引發健康關注 外界質疑未歇

現年 79 歲的川普，於 2025 年第二任期就職時，創下美國史上最高齡就職總統的紀錄。

《法新社》指出，川普長期塑造「精力充沛」的政治形象，不論是頻繁接受媒體訪問，或是不斷在社群平台發文，皆強化了這一人設。

然而，第二任期開始後，他的健康狀況仍引發外界關注。

觀察人士指出，川普右手背長期可見瘀青，常以遮瑕膏或創可貼遮掩，腳踝也曾多次出現明顯腫脹。

《華爾街日報》與《法新社》皆提到，除了在自家高爾夫球場活動外，川普幾乎不從事其他形式的運動，而他對高鹽、高脂快餐的偏好，也早已廣為人知。

白宮新聞秘書萊維特於 2025 年 7 月證實，川普患有慢性靜脈功能不全，導致腿部腫脹。川普本人則表示，這是一種在 70 歲以上族群中相當常見的疾病。

他透露，自己曾短暫嘗試穿著彈力襪以緩解腳踝腫脹，但因為「不喜歡那種感覺」，最終選擇放棄。

川普否認打瞌睡指控 稱只是「放鬆閉眼」

此外，川普多次被拍到疑似打瞌睡的畫面。2025 年 11 月 6 日，他在白宮橢圓形辦公室的一場會議中，被鏡頭捕捉到閉眼畫面；同年 12 月 2 日的年內最後一次內閣會議上，也再度出現類似情況。

《法新社》指出，對於曾多次嘲諷前總統拜登為「瞌睡喬」的川普而言，這類質疑格外敏感。

對此，川普強調自己「從來不是愛睡覺的人」，相關畫面只是他在放鬆時被誤解，「有時他們拍到我眨眼，剛好停在我閉眼的那一瞬間」。

川普也表示，自己夜間睡眠時間一向不長，這一習慣在他第一任期時就已被外界提及。他透露，自己通常在上午 10 點左右進入橢圓形辦公室，一直工作到晚上 7 點或 8 點。