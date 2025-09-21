美國將持有TikTok美國業務六個董事席位！資料交由甲骨文管理

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-21 11:30

一位白宮高級官員週六（20 日）表示，美國與中國就短片平台 TikTok 的美國業務達成初步協議，美方將持有 TikTok 美國業務七個董事席位中的六席，而中國母公司字節跳動（ByteDance）將任命第七位董事。

美國將持有TikTok美國業務六個董事席位。(圖：Shutterstock)

目前，美國總統川普正積極完成最後協議，以避免 TikTok 在美國被迫關閉。此前，美國國會曾下令，如果字節跳動未出售 TikTok 美國資產，平台必須於 2025 年 1 月前停止對美國用戶的服務。

川普週五（19 日）表示，他與中國國家主席習近平在電話中就 TikTok 達成進展，並計畫六週後進行面對面會談。不過，中國方面尚未清楚說明談判進度。

白宮官員強調，協議的主要部分已接近完成，其中包括美國將對 TikTok 演算法擁有一定控制權，以防中國利用演算法操控美國用戶在社交媒體上看到的內容。

該官員表示，協議代表 TikTok 演算法「將在美國得到保護、重新訓練和運行，不受字節跳動控制」。