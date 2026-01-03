鉅亨網編譯莊閔棻
人工智慧（AI）先驅、深度學習權威楊立昆 （Yann LeCun），對 Meta (META-US) 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）重金押注 Scale AI 共同創辦人 Alexandr Wang 的決定，表達明顯保留態度。
根據《Business Insider》報導，祖克柏日前以約 140 億美元投資 Scale AI，並延攬年僅 28 歲的 Wang 出任 Meta「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）負責人，引發矽谷高度關注。
然而，在接受《金融時報》專訪時，楊立昆直言，Wang 在 AI 研究領域「經驗不足」，也尚未真正理解研究人員的思維與需求。
楊立昆曾任 Meta 首席 AI 科學家，並於去年 11 月宣布離職、籌組自己的新創公司。他在訪談中指出，Wang 雖然知道自己的不足，也學得很快，但缺乏實際研究經驗。
楊立昆說：「他學得很快，也清楚自己不知道什麼。但他缺乏研究經驗，不了解研究是如何實際運作的，也不知道什麼樣的環境或做法會吸引研究人員、或讓研究人員反感。」
Wang 被視為祖克柏在 AI 人才爭奪戰中的關鍵戰略人物。Meta 不僅大舉投資 Scale AI，也順勢將這位年輕創辦人網羅至核心 AI 團隊。
楊立昆透露，祖克柏之所以大動作重組 AI 團隊，與 Meta 旗艦開源模型 Llama 的研發進展不順密切相關。他更直言，Llama 4 曾在成果呈現上「美化」數據。
當時，Meta 就因基準測試結果可能「竄改」而遭到外界批評。楊立昆表示，這起事件讓祖克柏對原有 AI 團隊徹底失去信心。
楊立昆向《金融時報》表示：「祖克柏當時真的非常憤怒，基本上對所有參與其中的人都失去了信任。於是整個生成式 AI 組織幾乎被邊緣化。」
在 AI 組織重整後，Wang 一度成為楊立昆名義上的上司。不過，楊立昆強調，對方並未真正指揮他的研究方向。
楊立昆表示：「你不會告訴一名研究員該做什麼，更不可能告訴像我這樣的研究員該怎麼做。」
楊立昆也指出，Meta 目前的新 AI 團隊幾乎全面聚焦於大型語言模型（LLM），這與他對 AI 未來的看法存在根本分歧。
他直言，自己認為 LLM 在通往「超級智慧」的道路上已是死胡同，並不適合作為最終解方。
楊立昆強調：「我知道 Meta 裡有很多人，或許也包括 Wang，不希望我對外說 LLM 走不通，但我不會因為有人覺得我錯了就改變立場。我沒有錯，作為科學家，我的誠信不允許我這麼做。」
楊立昆多次主張，大型語言模型（LLM）的能力存在明顯侷限，若要真正釋放 AI 的潛力，必須採取不同的技術路線。
而這也正是他的新創公司據傳命名為「Advanced Machine Intelligence（先進機器智慧）」的原因。他認為這種方法比 LLM 更適合通往真正的 AI 發展目標。
不過，在新公司中，楊立昆將擔任執行董事長，而非執行長（CEO）。
楊立昆坦言：「我是科學家，是願景提出者，我能啟發人們去做有趣的事，也很擅長判斷哪些技術可行、哪些不可行，但我不適合當 CEO，我太不擅長組織，而且也太老了。」
