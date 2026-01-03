鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-03 13:16

人工智慧（AI）先驅、深度學習權威楊立昆 （Yann LeCun），對 Meta (META-US) 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）重金押注 Scale AI 共同創辦人 Alexandr Wang 的決定，表達明顯保留態度。

根據《Business Insider》報導，祖克柏日前以約 140 億美元投資 Scale AI，並延攬年僅 28 歲的 Wang 出任 Meta「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）負責人，引發矽谷高度關注。

然而，在接受《金融時報》專訪時，楊立昆直言，Wang 在 AI 研究領域「經驗不足」，也尚未真正理解研究人員的思維與需求。

楊立昆曾任 Meta 首席 AI 科學家，並於去年 11 月宣布離職、籌組自己的新創公司。他在訪談中指出，Wang 雖然知道自己的不足，也學得很快，但缺乏實際研究經驗。

楊立昆說：「他學得很快，也清楚自己不知道什麼。但他缺乏研究經驗，不了解研究是如何實際運作的，也不知道什麼樣的環境或做法會吸引研究人員、或讓研究人員反感。」

Wang 被視為祖克柏在 AI 人才爭奪戰中的關鍵戰略人物。Meta 不僅大舉投資 Scale AI，也順勢將這位年輕創辦人網羅至核心 AI 團隊。

楊立昆透露，祖克柏之所以大動作重組 AI 團隊，與 Meta 旗艦開源模型 Llama 的研發進展不順密切相關。他更直言，Llama 4 曾在成果呈現上「美化」數據。

當時，Meta 就因基準測試結果可能「竄改」而遭到外界批評。楊立昆表示，這起事件讓祖克柏對原有 AI 團隊徹底失去信心。

楊立昆向《金融時報》表示：「祖克柏當時真的非常憤怒，基本上對所有參與其中的人都失去了信任。於是整個生成式 AI 組織幾乎被邊緣化。」

在 AI 組織重整後，Wang 一度成為楊立昆名義上的上司。不過，楊立昆強調，對方並未真正指揮他的研究方向。

楊立昆表示：「你不會告訴一名研究員該做什麼，更不可能告訴像我這樣的研究員該怎麼做。」

楊立昆：Meta 新團隊「過度迷信 LLM」

楊立昆也指出，Meta 目前的新 AI 團隊幾乎全面聚焦於大型語言模型（LLM），這與他對 AI 未來的看法存在根本分歧。

他直言，自己認為 LLM 在通往「超級智慧」的道路上已是死胡同，並不適合作為最終解方。

楊立昆強調：「我知道 Meta 裡有很多人，或許也包括 Wang，不希望我對外說 LLM 走不通，但我不會因為有人覺得我錯了就改變立場。我沒有錯，作為科學家，我的誠信不允許我這麼做。」

楊立昆多次主張，大型語言模型（LLM）的能力存在明顯侷限，若要真正釋放 AI 的潛力，必須採取不同的技術路線。

而這也正是他的新創公司據傳命名為「Advanced Machine Intelligence（先進機器智慧）」的原因。他認為這種方法比 LLM 更適合通往真正的 AI 發展目標。

不過，在新公司中，楊立昆將擔任執行董事長，而非執行長（CEO）。