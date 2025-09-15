英美將簽署核能合作協議！川普訪英推動核電投資與能源安全

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-15 09:30

英國政府表示，在美國總統川普本週的國事訪問期間，英國與美國將簽署核能合作協議，推動核電投資並加速新反應爐建設，以確保長期能源安全與資金投入。

英美將簽署核能合作協議。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，英國近月來大力推進核能計畫，承諾投入 140 億英鎊（約 190 億美元）於薩福克郡的 Sizewell C 核電廠，同時推動由勞斯萊斯（Rolls-Royce）子公司研發的全國首座小型模組化反應爐。

川普將於週二（16 日）抵達英國，展開為期兩天的訪問，並與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同宣布核能合作計畫。雙方合作包括美國 X-Energy 與英國 Centrica 的協議，計劃在英國東北部建設多達 12 座先進模組化反應爐。

聲明指出，美國 Holtec International、法國電力集團及房地產合作夥伴 Tritax，將投資 110 億英鎊（約 150 億美元），在英國中部前 Cottam 燃煤電廠舊址開發由小型模組化反應爐供電的先進資料中心。

美國能源部長賴特（Chris Wright）則強調：「今天的商業協議為在美國和英國釋放商業機會建立了新的框架。」

新合作協議將涵蓋核能監管，意味著若一國的反應爐通過安全檢查，另一國可利用檢驗結果加快審查，將許可時程由目前的三至四年縮短至兩年。

Centrica 執行長 Chris O’Shea 表示，與 X-Energy 的合作將打造一個具韌性、低碳且負擔得起的能源系統；X-Energy 執行長 J. Clay Sell 也指出，英國哈特爾浦因具備經驗豐富的勞動力與良好基礎設施，是技術擴展的理想地點。

Holtec 董事長 Kris Singh 補充，與法國電力集團的合作將借鑑美國密西根州 Palisades 計畫的經驗，並創造數千個本地工作機會。法國電力集團英國執行長 Simone Rossi 則表示，此計畫將有助於能源安全。

勞斯萊斯在聲明中指出，其小型模組化反應爐已進入美國監管程序，未來可望在美國創造更多投資與就業機會。