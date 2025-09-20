通膨+降息雙引擎點燃黃金上看4000？分析師建議「八字」訣迎戰
鉅亨網記者張韶雯 台北
聯準會本週的「風險管理式」降息一碼，不僅牽動美股，更在全球資產市場掀起一場新風暴。雖然短期內黃金因美元與美債殖利率反彈而回落，但這短暫的拉回並未改變黃金的長期看漲趨勢。多位分析師預期，聯準會的降息循環與潛在的通膨風險，可能將黃金推向一個前所未有的新高點，分析師建議採取「股債平衡，黃金壓艙」的八字策略應戰。
聯準會的降息決策，加上地緣政治與貿易保護主義的風險，正讓部分分析師聯想起 1970 年代的通膨環境。RJO Futures 資深商品策略師 Daniel Pavilonis 警告，聯準會的降息循環可能與供應短缺等因素疊加，導致通膨捲土重來。在這種宏觀背景下，黃金作為「終極抗通膨資產」的地位無可取代。Pavilonis 大膽預期，金價有望突破每盎司 4,000 美元，而白銀也有機會上探至每盎司 50 美元，顯示貴金屬市場的強勁潛力。
此外，德國商業銀行商品分析師 Carsten Fritsch 指出，聯準會與川普政府的緊張關係，也削弱了投資人對美元的信心。這種政治不確定性，促使資金將黃金視為重要的避險與保值工具。這些分析師的觀點，共同為黃金的長期牛市提供了堅實的理論基礎。
富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金 ETF 持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢。即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。
富蘭克林投顧指出，長線來看，在上述因素未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體仍對黃金有利，未來金價可望再創高。此外，金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現「落後補漲」行情。
面對聯準會降息與潛在通膨的雙重變數，投資人需要重新審視資產配置策略。分析師建議採取「股債平衡，黃金壓艙」的策略，以在追求成長的同時，有效對抗市場風險：
