通膨+降息雙引擎點燃黃金上看4000？分析師建議「八字」訣迎戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-20 11:44

通膨+降息雙引擎點燃黃金新牛市上看4000？分析師建議「八字」訣迎戰。（圖: shutterstock)

聯準會的降息決策，加上地緣政治與貿易保護主義的風險，正讓部分分析師聯想起 1970 年代的通膨環境。RJO Futures 資深商品策略師 Daniel Pavilonis 警告，聯準會的降息循環可能與供應短缺等因素疊加，導致通膨捲土重來。在這種宏觀背景下，黃金作為「終極抗通膨資產」的地位無可取代。Pavilonis 大膽預期，金價有望突破每盎司 4,000 美元，而白銀也有機會上探至每盎司 50 美元，顯示貴金屬市場的強勁潛力。

此外，德國商業銀行商品分析師 Carsten Fritsch 指出，聯準會與川普政府的緊張關係，也削弱了投資人對美元的信心。這種政治不確定性，促使資金將黃金視為重要的避險與保值工具。這些分析師的觀點，共同為黃金的長期牛市提供了堅實的理論基礎。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金 ETF 持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢。即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。