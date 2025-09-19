降息非轉折點！貝萊德謝宛芝：通膨等不確定性決定降息「節奏」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 18:16

美國聯準會 （Fed ）於昨 (18) 日重啟今年首度降息，市場對資產配置策略的關注升溫。貝萊德投信董事長謝宛芝今 (19) 日指出，儘管市場普遍預期 2026 年將有多次降息，貝萊德仍持審慎態度，認為通膨壓力與政策不確定性仍可能限制降息節奏，投資人應聚焦長期資產配置，而非短期利率變化。

貝萊德董座謝宛芝(左):通膨不確性仍高 美股ETF助攻掌長期趨勢。（鉅亨網記者張韶雯攝）

謝宛芝表示，貝萊德智庫觀察到美國消費支出已有明顯放緩，也支撐今年一次性降息的可能性，但對於明年是否持續降息？相較於許多外資樂觀預期明年降息，貝萊德認為，仍需密切關注通膨與勞動市場的變化。她表示，「我們認為美國通膨尚未完全受控，移民政策與勞工供給仍可能推升薪資壓力，聯準會在降息上仍會保持謹慎。」

在此背景下，貝萊德選擇於台灣推出首檔美股 ETF「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」（009813-TW），鎖定美國市值前 50 大企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，作為台灣投資人分散台股部位、強化長期資產配置的工具。

謝宛芝指出，台灣投資人資產配置集中於台股的現象仍普遍，面對全球市場波動，應逐步建立核心配置觀念。「我們希望透過這檔 ETF，協助投資人將美股龍頭企業納入長期投資組合，尤其在退休、教育等目標導向的理財規劃中，發揮穩健增值的效果。」

根據貝萊德統計，標普 500 卓越 50 指數近三年、五年與十年報酬率皆穩定優於大盤，平均每年超出標普 500 指數 2 至 4 個百分點，展現龍頭企業在 AI、能源與全球供應鏈重組等趨勢中的競爭力。

謝宛芝強調，貝萊德進軍台灣 ETF 市場採取「循序漸進、長期布局」策略，首檔產品選擇簡單透明的指數型 ETF，即在於建立投資人對核心資產配置的認知。對於短期市場波動與高報酬期待，她提醒投資人應區分「核心配置」與「策略性操作」的角色。

謝宛芝表示，若投資人希望短期獲利，市場上有許多槓桿型或主動型產品可選，但每個人都應有一部分資產是能安心持有三年、五年甚至十年的核心配置。展望未來，貝萊德規劃三年內在台灣市場推出 8 至 10 檔 ETF 產品，涵蓋股票、債券與多元策略，並持續與主管機關合作，推動資本市場創新與國際接軌。