〈美股盤後〉三大指數續登巔峰 周線齊步走揚
鉅亨網編譯羅昀玫
美股週五 (19 日) 多收紅，延續聯準會宣布今年首度降息後的漲勢。蘋果股價勁揚 3.2%，受惠 iPhone 17 系列全球上市，帶動科技板塊表現。特斯拉股價也上漲逾 2%。
適逢規模逾 5 兆美元的「三巫日」選擇權到期，推升尾盤交易量，但低波動環境下，影響有限。
整體來看，美股本週表現強勁。標普和道瓊分別累計上漲 1.2% 與 1%，那斯達克上漲 2.2%，羅素 2000 亦上漲 2.2%，連續第七週走升。
推動市場的關鍵因素來自聯準會本週三宣布將基準利率下調 1 碼至 4.00%–4.25% 區間，並預測今年還將再降息兩次，2026 年再降一次。
聯準會主席鮑爾強調，此舉屬於「風險管理降息」，未來政策將視後續數據調整。市場分析指出，財政與貨幣政策同步進入刺激模式，加上 AI 熱潮，為股市提供動能。
政治焦點方面，美國總統川普結束對英國的二度國是訪問，與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 共同宣布簽署「科技繁榮協議」，強化在人工智慧、量子科技等領域合作。
川普週五與中國國家主席習近平通話，雙方討論貿易、芬太尼、俄烏戰爭及 TikTok 交易，並同意於韓國 APEC 峰會會面。習近平要求美方避免限制性貿易措施，雙方計劃互訪，美中高層交流將持續推進。
美股週五 (19 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 跌 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.11%。
費半成分股普遍低迷。博通 (AVGO-US) 跌 0.12%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.18%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%；AMD (AMD-US) 跌 0.34%；美光 (MU-US) 大跌 3.65%。
台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.92%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 勁揚 3.20% 至每股 245.50 美元，北京旗艦店 iPhone 17 開賣當日吸引數百人排隊，顯示新機系列在中國市場銷售開局良好。
輝達投資英特爾 50 億美元，雙方擬共同開發個人電腦和資料中心晶片，美銀提醒合作成果需多年才能顯現，英特爾代工業務客戶不足的隱憂仍未解決。輝達 (NVDA-US) 週五微漲 0.20% 至每股 176.60 美元。英特爾 (INTC-US) 收低 3.24% 至每股 29.58 美元。
聯邦快遞 (FDX-US) 揚升 2.32% 至每股 231.75 美元，聯邦快遞公布第一財季營收與獲利均高於市場預期。雖然取消「低價免稅」政策使營收減少約 1.5 億美元，但整體營收仍達 222.4 億美元，優於預期的 216.6 億美元，調整後獲利 9.12 億美元亦超出預測。
房屋建商 Lennar (LEN-US) 重挫 4.18% 至每股 127.32 美元，Lennar 第三財季獲利驟降 46%，通膨陰影拖累住房需求，即便推出價格優惠與房貸補貼措施，也壓縮了利潤空間。
華爾街分析
聯準會降息已為股市奠定樂觀基調。Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 表示，目前的新高將成為多頭行情的「中途休息站」。
Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 指出，今年 9 月市場走勢逆轉傳統回檔模式，自 3 月以來累計上漲 35%，技術面與基本面均具支撐。
不過，他提醒，標普目前本益比達 22 倍，波動性也處於低位，未來若出現一段盤整或震盪，將屬於正常且健康的發展。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果小心了！OpenAI大舉挖角人才+搶供應鏈硬體野心曝光
- AirPods Pro 3來了！蘋果「小改款」背後的大升級
- 中國四地蘋果新機開售：黃牛熱炒Pro Max 標準版價格破發
- 蘋果擬在台灣試產摺疊iPhone 2026年鎖定印度量產
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇