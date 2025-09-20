〈美股盤後〉三大指數續登巔峰 周線齊步走揚

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-20 04:26

美股週五 (19 日) 多收紅，延續聯準會宣布今年首度降息後的漲勢。蘋果股價勁揚 3.2%，受惠 iPhone 17 系列全球上市，帶動科技板塊表現。特斯拉股價也上漲逾 2%。

三大指數續登巔峰 周線齊步走揚 (圖：shuttertsock)

適逢規模逾 5 兆美元的「三巫日」選擇權到期，推升尾盤交易量，但低波動環境下，影響有限。

整體來看，美股本週表現強勁。標普和道瓊分別累計上漲 1.2% 與 1%，那斯達克上漲 2.2%，羅素 2000 亦上漲 2.2%，連續第七週走升。

推動市場的關鍵因素來自聯準會本週三宣布將基準利率下調 1 碼至 4.00%–4.25% 區間，並預測今年還將再降息兩次，2026 年再降一次。

聯準會主席鮑爾強調，此舉屬於「風險管理降息」，未來政策將視後續數據調整。市場分析指出，財政與貨幣政策同步進入刺激模式，加上 AI 熱潮，為股市提供動能。

政治焦點方面，美國總統川普結束對英國的二度國是訪問，與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 共同宣布簽署「科技繁榮協議」，強化在人工智慧、量子科技等領域合作。

川普週五與中國國家主席習近平通話，雙方討論貿易、芬太尼、俄烏戰爭及 TikTok 交易，並同意於韓國 APEC 峰會會面。習近平要求美方避免限制性貿易措施，雙方計劃互訪，美中高層交流將持續推進。

美股週五 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 172.85 點，或 0.37%，收 46,315.27 點。

那斯達克指數上漲 160.751 點，或 0.72%，收 22,631.476 點。

S&P 500 指數上漲 32.4 點，或 0.49%，收 6,664.36 點。

費城半導體指數下跌 45.918 點，或 0.73%，收 6,232.245 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 146.31 點，或 0.90%，收 16,471.51 點。

標普 11 大板塊多數收高，資訊科技漲幅最強，上漲 1.19%，公用事業與通訊服務亦表現亮眼。能源板塊下跌 1.28%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 跌 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.11%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.92%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 勁揚 3.20% 至每股 245.50 美元，北京旗艦店 iPhone 17 開賣當日吸引數百人排隊，顯示新機系列在中國市場銷售開局良好。

輝達投資英特爾 50 億美元，雙方擬共同開發個人電腦和資料中心晶片，美銀提醒合作成果需多年才能顯現，英特爾代工業務客戶不足的隱憂仍未解決。輝達 (NVDA-US) 週五微漲 0.20% 至每股 176.60 美元。英特爾 (INTC-US) 收低 3.24% 至每股 29.58 美元。

聯邦快遞 (FDX-US) 揚升 2.32% 至每股 231.75 美元，聯邦快遞公布第一財季營收與獲利均高於市場預期。雖然取消「低價免稅」政策使營收減少約 1.5 億美元，但整體營收仍達 222.4 億美元，優於預期的 216.6 億美元，調整後獲利 9.12 億美元亦超出預測。

房屋建商 Lennar (LEN-US) 重挫 4.18% 至每股 127.32 美元，Lennar 第三財季獲利驟降 46%，通膨陰影拖累住房需求，即便推出價格優惠與房貸補貼措施，也壓縮了利潤空間。

華爾街分析

聯準會降息已為股市奠定樂觀基調。Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 表示，目前的新高將成為多頭行情的「中途休息站」。

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 指出，今年 9 月市場走勢逆轉傳統回檔模式，自 3 月以來累計上漲 35%，技術面與基本面均具支撐。

不過，他提醒，標普目前本益比達 22 倍，波動性也處於低位，未來若出現一段盤整或震盪，將屬於正常且健康的發展。