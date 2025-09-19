中國四地蘋果新機開售：黃牛熱炒Pro Max 標準版價格破發

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-19 16:40

‌



蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone 17 系列手機周五（19 日）正式開售，在北京、上海、廣州、深圳等地蘋果門市，不少人在排隊，許多黃牛在的店門口加價收貨，轉手賣貨。

蘋果新款iPhone 17系列手機周五正式開售。（圖：第一財經）

據《第一財經》報導，上午 9 點多，在北京大望路蘋果門市外，不少黃牛堆放著蘋果紙袋和 iPhone 17 系列手機，正在加價售賣。

‌



這家門市通常 10 點開門，今天提早至 8 點開門。該店店員透露，上午 5、6 點鐘門外就開始有人排隊，不少是已預訂用戶前來取貨。

上午 11 點左右，在深圳前海壹方城，蘋果旗艦店人流湧動。蘋果旗艦店門口有大約 70 個人在排隊提貨，店內還有近 100 名消費者在挑選產品，門外有幾個黃牛提著蘋果白色袋子。

11 點左右，在上海靜安寺廣場蘋果旗艦店，前來取貨的消費者也排上了長隊，粗略估算，約有 50 名左右的顧客在排隊。

廣州天環的蘋果門市也人山人海。商場入口大排長龍，粗略估算有上百人。現場維護秩序的工作人員表示，取貨處從上午 7、8 點就開始排隊，大概需要排 1 小時才能拿到，今天現場提貨的總計約有 1,000 人。

在北京、深圳、廣州的蘋果門市外看到，不少黃牛提著蘋果白色袋子，裡面裝著蘋果新款手機。這些黃牛在現場加價收貨，也向一些有意願購買的用戶兜售。只有上海靜安寺廣場的蘋果旗艦店門口有保安人員維持秩序，現場沒有黃牛身影。

在位於廣州天環廣場商場外的蘋果門市入口，吵吵嚷嚷聚集著大量黃牛，向過路人吆喝「收不收」，手上提著一些現貨。大多數黃牛手裡都有 17 系列 256G 的現貨，但 512G 的很少有。

一名深圳的黃牛表示，他加價人民幣（下同）150 元收 iPhone 17 256G 版本，iPhone 17 Pro Max 256G 版本、512G 版本、1T 版本，他分別加價 600 元、450 元、450 元收貨。iPhone 17 Pro Max 256G 橙色款比較特別，他可以加價 700 元。

在深圳蘋果旗艦店門口收貨的黃牛說，iPhone 17 256G 橙色、白色和黑色款式，他加價 400 元收貨。

該黃牛表示，今年蘋果新機的行情比去年稍好，加價比去年高一些，但貨到手也要馬上出掉。因為新款 iPhone 到處都在出貨，預計價格會掉得很快。他轉手賣掉，一台賺幾十塊錢。

雖然不同黃牛收貨價有差異，但不少黃牛都偏愛 iPhone 17 Pro Max 版本，尤其偏愛橙色款。

例如，一名黃牛表示，他加價 600 元收銀色 iPhone 17 Pro Max，橙色 iPhone 17 Pro Max 可以加價 800 元。