鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 18:00

日本央行 (BOJ) 今(19)日決定連續第 5 次維持利率不變，但意外宣布啟動 ETF 拋售計畫，此舉標誌著 BOJ 在逐步退出大規模刺激政策遺留措施方面邁出了重要一步，消息一出便引發了市場的廣泛關注。

日本央行利率連5凍卻意外宣布拋售ETF 對市場影響幾何？ （圖：Shutterstock）

BOJ 宣布將以每年約 3300 億日元的速度拋售 ETF 部位，以每年約 50 億日元的速度拋售房地產 REITs。這是 BOJ 首次提及處置其 ETF 部位的具體計畫。據悉，BOJ 持有的 ETF 帳面價值約 37 兆日元，市值超過 74 兆日元。

分析人士認為，儘管拋售規模看似龐大，但以當前速度計算，央行完全清空 ETF 部位將需要 112 年時間，日均拋售額僅約 2000 萬美元，對市場直接衝擊預計有限。

消息發布後，日經 225 指數跌幅一度擴大至 1.76% 後收斂，市場認為 BOJ 這項決定在政策轉向上意義重大，但實際市場影響可能相當有限。

BOJ 此次會議釋放出明確的鷹派訊號，會議出現兩名委員的反對票，他們主張將短期利率從 0.5% 上調至 0.75%，這為政策立場增添了鷹派色彩。

SMBC 首席貨幣策略師鈴木浩史 (Hirofumi Suzuki) 表示，結果令人意外，偏向鷹派。

Saxo 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，兩名委員的反對凸顯 BOJ 內部日益增長的鷹派壓力，即使多數人仍傾向於穩健路徑，但辯論正在向更快正常化傾斜。

瑞穗證券東京首席交易策略師大森翔樹 (Shoki Omori) 表示，這是一次「鷹派維持」，BOJ 承諾將密切關注通膨趨勢、貿易政策和市場發展，聲明發布的明顯延遲也加劇了市場對非常規措施的猜測。

BOJ 在 2020 年大規模貨幣寬鬆期間成為日本股票的最大單一持有者，截至今年 3 月底，ETF 部位市值達 74.5 兆日元。自本財年開始以來，日經 225 指數上漲約 11%，進一步推高其 ETF 部位價值。

分析師普遍認為，BOJ 此次政策意義重大，但實際市場影響有限。

損保研究所 (Sompo Institute Plus) 資深經濟學家小池理人 (Masato Koike) 認為，考慮到拋售規模有限，中長期內不會對股市產生重大影響，為 ETF 處理建立明確的前進路徑代表了一個重要轉折點。