日本央行 (BOJ) 上周五 (19 日) 宣布升息 1 碼至 0.75%，創 1990 年以來最高水平，標誌著其持續近 30 年的超寬鬆貨幣政策時代正式終結。這項決策不僅引發全球金融市場劇烈波動，更將日元匯率推入干預「危險區」，揭露出日本經濟深層的結構性矛盾。

日本央行激進升息震動全球市場！專家：日本迎來雙重考驗 日元陷入干預「危險區」

此次升息是 BOJ 應對通膨壓力的關鍵舉措。自 2021 年以來，日本核心 CPI 年漲幅持續超過 2% 的目標，11 月剔除生鮮食品後的核心通膨率達 3%，創 41 年來新高。日元匯率暴跌成為重要導火線，上月兌美元一度跌破 160 關口，逼近 1990 年歷史低位，輸入性通膨嚴重侵蝕居民購買力。

BOJ 上周五明確表示，若經濟前景穩定，將持續推動利率正常化進程，但具體節奏將根據物價和經濟數據動態調整。

然而，激進升息的副作用已開始顯現。東京都內中小企業首當其衝，精密設備製造商三和電器透露，其新簽貸款年利率已從 1% 飆升至 2% 以上，加上 3%-5% 的薪資漲幅，營運成本大幅攀升。

瑞銀經濟學家青木大樹警告，在利率上升環境中，日本中小企業將面臨資本開支收縮和信心下滑的雙重壓力。家庭財務同樣承壓。

根據瑞穗研究估算，利率升至 0.75% 後，有負債家庭年均支出將增加 1.8 萬日元，遠超一般家庭收入增幅。

更令人擔憂的是，升息未能有效提振日元，東京外匯市場日元兌美元匯率上周五不升反降，從 155 快速跌破 157 關口，反映市場對日本經濟韌性的深度懷疑。

專家指出，單純依靠貨幣政策緊縮難以扭轉日元頹勢，深層原因在於日本持續擴大的貿易與服務逆差。2024 年日本貿易逆差已連續四年累計逾 15 兆日元，數位服務逆差更在今年前 10 月達到 5.6 兆日元，美元結算需求持續施壓日元匯率。