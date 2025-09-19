〈台股盤後〉台積電帶量殺尾盤 跌190點收25578點 周線仍漲103點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (19) 日上沖下洗，盤中在台積電創新天價帶動登上 25864.01 點新高，但在台積電翻黑、帶量殺尾盤拖累下，加權指數終場下跌 190.99 點收單日最低 25578.37 點，周線則上漲 103.73 點；今日成交量為 5975 億元。
台積電 (2330-TW) 今日早盤登上 1290 元新高價，但盤中走弱翻黑，最後一盤更爆出 2.59 萬張賣單，拖累股價下跌 20 元或 1.56%，收最低 1265 元。聯發科 (2454-TW) 下挫 4.6%，鴻海 (2317-TW) 及台達電 (2308-TW) 也收黑。
高價股來看，智邦 (2345-TW)、祥碩 (5269-TW)、健策(3653-TW) 均跌逾 4%，另外，台光電 (2382-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 也跌 3-4%；康霈 * (6919-TW) 重挫 7%、豐泰 (9910-TW)、儒鴻(1476-TW) 均走跌。
強勢股方面，ABF 載板指標南電 (8046-TW) 奔漲停、南亞 (1303-TW)、欣興 (3037-TW) 也漲 6%；國巨 *(2327-TW) 挾併購題材也攻上漲停，並帶動被動元件族群走強，華新科 (2492-TW)、蜜望實(8043-TW)、千如(3236-TW) 等均攻上漲停。
