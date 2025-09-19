〈台股盤後〉台積電帶量殺尾盤 跌190點收25578點 周線仍漲103點

台股今 (19) 日上沖下洗，盤中在台積電創新天價帶動登上 25864.01 點新高，但在台積電翻黑、帶量殺尾盤拖累下，加權指數終場下跌 190.99 點收單日最低 25578.37 點，周線則上漲 103.73 點；今日成交量為 5975 億元。