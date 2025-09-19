鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-19 16:26

‌



蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列今 (19) 日開賣，5G 資費再度成為話題，近期民進黨立委林俊憲也提出質疑，認為 5G 滲透率低的主因是資費太貴，對此，電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 皆針對 5G 資費回應。

5G資費太貴影響滲透率？電信三雄這麼看。(圖：shutterstock)

中華電信簡志誠強調流量有價 低價吃到飽不是好的做法

‌



中華電信董事長簡志誠表示，流量是有價的資源，認為低價吃到飽不是好的做法，且低價吃到飽可能浪費社會資源，並削弱電信業者投資開發新應用的能力，不利於產業的正向循環。

簡志誠表示，台灣 5G 吃到飽不限速方案資費為 1399 元，相較於韓國、日本及新加坡的資費介於 1800 至 2000 元，台灣 5G 吃到飽方案費用相對便宜。此外，中華電信也有 599 元 24GB、流量用完降速 12M，以及 799 元 36GB、流量用完降速 21M 等方案，認為台灣 5G 資費在全球市場中應屬最低。

簡志誠進一步指出，流量有價的原則就如同高速公路或衛星頻寬，且資源有限，不是取之不竭、用之不盡的，需在客戶、產業發展及公平性中取得平衡，合理的資費才能讓客戶、電信產業及國家社會進入正向循環。

簡志誠也強調，5G 滲透率的關鍵在於「應用」，而非「資費」，真正促使用戶升級 5G 的驅動力，來自於需要 5G 才能實現的應用，如 AR、VR 等多視角的觀影需求。

台灣大：5G 吃到飽方案在全球中屬罕見

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，台灣的 5G 吃到飽在全球非常罕見，因為 5G 的基礎成本就是比較高，且台灣在主流通訊國家中，有相當好的品質與價格。不過台灣的 4G 方案物美價廉，且用戶眾多。

林東閔進一步提到，台灣大將 4G 與 5G 視為滿足不同需求的產品，因此不認同 4G 用戶是釘子戶的說法，認為 4G 可滿足特定用戶需求，而 5G 也以其高速、低延遲、廣連結的優勢服務另一用戶族群，兩者應並存發展。

林東閔也點出 5G 的價值，包括高頻寬、低延遲及廣連結，5G 的「殺手級應用」並非單一應用程式，而是不同裝置間的無縫切換與互動。

林東閔表示，台灣大目前 5G 滲透率接近 43%，預計年底可達成至 50% 的目標，且 5G 用戶貢獻約 66% 的行動服務營收，看好其成長潛力。不過他強調，台灣大不激進追求 5G 滲透率，而是提供客戶最需要的方案。

遠傳井琪：台灣 5G 滲透率已屬前段班

遠傳總經理井琪表示，5G 開台至今已 5 年，目前遠傳月租型 5G 滲透率超過 45%，且台灣的 5G 滲透率在全球已屬於前段班，他並認為，用戶選擇 5G 是自然而然的趨勢，不認為台灣有 5G 滲透率偏低的問題。

井琪預期，今年遠傳的 5G 滲透率可超過 50%，與 4G 進入黃金交叉，也就是 5G 與 4G 用戶各占一半，而遠傳對 4G 及 5G 用戶一視同仁，且遠傳提供多元的資費方案，價格從低至高都有，並非只有高價方案，消費者可以自身需求選擇，且不認為所有消費者皆需要「吃到飽」方案，台灣目前 5G 滲透率良好。