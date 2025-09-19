search icon



裕山IPO以來首度執行買回庫藏股1000張 股價跳空走強

鉅亨網記者張欽發 台北


具備自主研發能力及海外業務經驗的綜合型環工業者裕山 (7715-TW) 今 (19) 日起執行今年上櫃掛牌以來首度買回庫藏股 1000 張護盤，股價也受到激勵跳空開高，早盤以 37 元開出後快速走高，最高價並達 38.8 元，成交量放大，只差一檔即登 38.85 元的漲停價。

cover image of news article
裕山董事長劉原宏。(鉅亨網記者張欽發攝)

山為維護公司信用及股東權益，19 日起兩個月執行買回庫藏股 1000 張，買回區間價格 25-54 元。


裕山 2024 年全年營收爲 17.15 億元，毛利率爲 21.21%，稅後純益爲 1.48 億元，每股純益 5.06 元，在今年 1 月 15 日以每股 39.6 元上櫃掛牌，但目前股價仍居承銷價之下。

同時，裕山認為台灣土壤整治市場成熟，未來須往海外跨出近年快速成長，未來收入動能趨於飽合，裕山將朝向輸出多年累積的土壤及地下水整治經驗、設備、技術，藥劑。目前，裕山也看到中國大陸土壤整治市場的需求。

裕山 2025 年上半年財報，營收 7.8 億元，毛利率 21.68%，年增 1.31 個百分點，稅後純益 7552 萬元，年增 7.64%，每股純益 2.3 元。

