裕山IPO以來首度執行買回庫藏股1000張 股價跳空走強

具備自主研發能力及海外業務經驗的綜合型環工業者裕山 (7715-TW) 今 (19) 日起執行今年上櫃掛牌以來首度買回庫藏股 1000 張護盤，股價也受到激勵跳空開高，早盤以 37 元開出後快速走高，最高價並達 38.8 元，成交量放大，只差一檔即登 38.85 元的漲停價。