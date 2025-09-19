search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

漢翔與美商MAXAR簽MOU 台灣無人機導入定位新技術

鉅亨網記者王莞甯 台北


漢翔 (2634-TW) 今 (19) 日宣布，在台北航展中與美國地理空間情報領導廠商 MAXAR Intelligence 正式簽署「Raptor 視覺定位與 3D 圖資系列產品合作備忘錄」，此將有助台廠技術升級。

cover image of news article
漢翔與美國MAXAR Intelligence簽MOU。(圖：漢翔提供)

漢翔說明，無人機要在單次飛行中順利完成任務，仰賴精準可靠的導航定位，然而，在無 GPS 情境下會使導航精度不足，是現階段國內無法克服的瓶頸，而 MAXAR 公司專長於高解析度衛星影像和地理空間數據分析，其 Raptor 視覺定位技術，能有效矯正 GPS 漂移與角度偏差，達成高絕對精度的要求。


漢翔總經理曹進平表示，這項技術導入可望擺脫對 GPS 的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援和戰術自主能力，並提升台灣無人機產品的韌性和可靠性。

雙方合作後，涵蓋技術導入與整合、測試與驗證中心建置、供應鏈生態系建構、產業標準制定、市場拓展推廣、國防韌性提升與台灣無人機產業未來發展。

漢翔強調，將發揮系統整合專長，協助 MAXAR 技術和台灣無人機產品結合，並持續深化政府非紅供應鏈策略。

MAXAR 亞太區副總裁 Peter Hawkins 指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。

文章標籤

漢翔無人機軍工國防航太

相關行情

台股首頁我要存股
漢翔62.8+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

中強短弱
漢翔

79.17%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty