漢翔與美商MAXAR簽MOU 台灣無人機導入定位新技術
鉅亨網記者王莞甯 台北
漢翔 (2634-TW) 今 (19) 日宣布，在台北航展中與美國地理空間情報領導廠商 MAXAR Intelligence 正式簽署「Raptor 視覺定位與 3D 圖資系列產品合作備忘錄」，此將有助台廠技術升級。
漢翔說明，無人機要在單次飛行中順利完成任務，仰賴精準可靠的導航定位，然而，在無 GPS 情境下會使導航精度不足，是現階段國內無法克服的瓶頸，而 MAXAR 公司專長於高解析度衛星影像和地理空間數據分析，其 Raptor 視覺定位技術，能有效矯正 GPS 漂移與角度偏差，達成高絕對精度的要求。
漢翔總經理曹進平表示，這項技術導入可望擺脫對 GPS 的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援和戰術自主能力，並提升台灣無人機產品的韌性和可靠性。
雙方合作後，涵蓋技術導入與整合、測試與驗證中心建置、供應鏈生態系建構、產業標準制定、市場拓展推廣、國防韌性提升與台灣無人機產業未來發展。
漢翔強調，將發揮系統整合專長，協助 MAXAR 技術和台灣無人機產品結合，並持續深化政府非紅供應鏈策略。
MAXAR 亞太區副總裁 Peter Hawkins 指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇