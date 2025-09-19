漢翔與美商MAXAR簽MOU 台灣無人機導入定位新技術

漢翔說明，無人機要在單次飛行中順利完成任務，仰賴精準可靠的導航定位，然而，在無 GPS 情境下會使導航精度不足，是現階段國內無法克服的瓶頸，而 MAXAR 公司專長於高解析度衛星影像和地理空間數據分析，其 Raptor 視覺定位技術，能有效矯正 GPS 漂移與角度偏差，達成高絕對精度的要求。