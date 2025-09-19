環宇-KY CW Laser Q4有望量產 盤中一度亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
三五族群通訊大廠環宇 - KY(4991-TW) 第 3 季受惠於光收發模組、AI 產品需求旺盛，旗下主要 PD 產品線，新切入 CW Laser，今年第四季有望出貨量產，今 (19) 日股價開高走高，早盤一度亮燈觸及漲停板 169 元。
環宇 - KY 早盤一掃昨日疲態，今日股價強勢反彈，一度衝高亮燈漲停，盤中漲幅收斂漲逾 8.76%，法人報告持續看好 2026 年營收動能。但分析師表示，環宇 - KY 短線籌碼與技術面偏空，反彈續航力仍待觀察，建議投資人若要操作，以分批布局。
環宇 - KY 上 (8) 月在法說上表示，隨著 AOC(光纜自有產品) 出貨會逐步升溫增加，預期下半年業績較上半年佳，加上 RF(射頻元件) 銷售毛利率增加、矽光 (CPO) 產品力拚第 4 季量產，預估明年營收趨勢可持續向上發酵。
環宇 - KY 年 8 月營收為 1.8 億元，年增 40.64%、月增 15.25%，今年 1-8 月累計營收為 13.01 億元，累計年增為 20.34%。
環宇 - KY 主力業務為化合物半導體晶圓代工，產品涵蓋砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵等高階射頻及光電元件，受惠於近年 AI 資料中心、高速光通訊需求持續增加，近期營收年增表現亮眼，法人也看好明 (2026) 年環宇 - KY 本業有望達到獲利回升。
