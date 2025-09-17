〈航太國防展〉漢翔聚焦無人機反制、智慧電網 這二大自主技術將發表

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 15:47

‌



台北航展將於明 (18) 日盛大開展，漢翔 (2634-TW) 今 (17) 日表示，此次參展有二大發表主軸，分別為眾所矚目的自主研發「無人機反制系統」，並首度推出綠能產品「電力島」，展示航空科技於民生和能源方面的最新應用。

漢翔在台北航展將展出新研發多項技術。(圖：漢翔提供)

漢翔指出，從「電力島」到「無人機反制系統」是最新研發成果，可對民生和國防安全帶來實質貢獻。

‌



「風光儲電力島系統」是漢翔將航太級電控技術應用於綠能領域，整合風力、太陽能和儲能設備，搭配自主開發能源管理系統 (EMS)，打造出智慧微電網電力架構。

目前漢翔正在台中廠區建置全台最大的電力島應用案場，可在停電時獨立供應全廠區用電達 6 小時，最快明年度可啟用。

漢翔說明，「電力島」可視為一座獨立運作的小型電廠，具備彈性部署與智慧調度，可在離峰充電、尖峰釋放電力，平衡負載，停電時則自動切換孤島運作，適用大型工廠、政府機構、軍事基地和災後備援。

另一方面，漢翔無人機反制系統也將在台北航展正式公開，整合「偵測、識別、目獲與反制」四大能力，以完整的反制鏈，扮演守護國安、民生與隱私的關鍵角色。