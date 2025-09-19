別急著拍手！輝達砸錢 根本沒救到英特爾「代工大黑坑」

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-19 17:00

英特爾 (INTC-US) 股價周四 (18 日) 飆升近 30%，投資人或許為輝達 (NVDA-US) 宣布將向英特爾投資 50 億美元的消息感到振奮。然而，這筆投資對於解決英特爾最大的問題：如何修復其陷入困境的晶圓代工業務，幾乎沒有幫助。

根據協議，輝達將取得英特爾 4% 的股份，並將在自家的人工智慧（AI）資料中心伺服器系統中使用英特爾的中央處理器（CPU），而英特爾則將在其個人電腦半導體中採用輝達的 AI 技術。

但至關重要的是，這項協議並未提及英特爾的晶圓代工業務（Intel Foundry Services）。這個業務部門在人工智慧顛覆晶片市場的背景下，正蒙受巨額虧損，並持續受到投資人和美國政府的廣泛關注。

長久以來，英特爾的半導體一直由自家製造，但該公司於 2021 年將製造業務開放給外部客戶。時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）主導成立了「英特爾晶圓代工服務」望藉此重振公司，因其產品業務的市佔率正不斷流失給競爭對手。這項計畫預計將花費數千億美元興建新廠，為其他公司生產晶片。

然而，由於缺乏大型客戶的支持，季辛格對該業務的高度期望大半落空。英特爾晶圓代工服務的虧損從 2023 年的 70 億美元，飆升至 2024 財年的 130 億美元。這些虧損導致英特爾股價在去年暴跌 60%，季辛格也在 12 月被董事會罷免。

華爾街分析師指出，晶圓代工業務依然是英特爾最主要的隱憂。部分分析師主張出售該業務，但也有人認為，這樣做會因失去規模經濟效益，導致英特爾自製晶片的成本變得更高。

CFRA 分析師 Angelo Zino 認為，英特爾的晶圓代工業務至少在 2027 年之前會持續虧損。

同時，美國政府也樂見英特爾的晶圓代工業務取得成功。英特爾是美國境內唯一一家大型、具備領先技術的晶片製造商，並為美國國防部生產晶片。目前全球大多數最先進的晶片皆由台灣的台積電所製造。

儘管台積電正在擴大其在美國的製造版圖，但其大部分產能和關鍵研發仍集中在台灣。考量到中國入侵台灣的潛在風險，專家認為，英特爾製造業務的存續對美國的國家安全至關重要。

Moor Insights & Strategy 的分析師 Anshel Sag 表示，對於週四的合作協議中沒有任何部分惠及英特爾晶圓代工服務，他感到驚訝。

他表示：「事實上，我曾預期輝達會在美國政府的參與下，宣布與英特爾簽訂某種晶圓代工合約。」他補充道，輝達本身也希望供應鏈能從台積電走向多元化。美國政府近期已收購英特爾 10% 的股份。

雖然輝達與英特爾協議主要聚焦在英特爾的產品部門，但 Zino 指出，這項協議提升了英特爾的信譽，對其製造業務而言是一件好事。