鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 10:40

全球晶片格局重塑！輝達入股英特爾 台積電、AMD壓力陡增（圖：Shutterstock）

根據協議條款，輝達將以每股 23.28 美元的價格購入英特爾股份，較後者周三 (17 日) 收盤價折讓 6.5%，但高於美國政府上月收購價 18%。以當前市值計算，輝達將獲得英特爾約 4% 股權，成為其最大股東陣營成員。

交易公佈後，資本市場反應強烈，英特爾盤前股價飆漲逾 30%，輝達股價上漲約 3%，而競爭對手超微股價應聲下跌近 4%，台積電亦下滑 2%。

此次合作聚焦兩大核心領域，英特爾將在新一代個人電腦晶片中整合輝達核心技術，並為搭載輝達硬體的資料中心產品提供客製化處理器。

儘管未透露具體產品時間表，但雙方強調合作不影響各自獨立發展路線。在資料中心業務方面，英特爾打算開發與輝達 GPU 協同工作的中央處理器 (CPU)，透過輝達專利技術實現突破性高速資料互聯，這項曾被輝達獨家掌握的技術，如今將賦能英特爾處理器集群，大幅提升 AI 運算效率。

《路透社》報導指出，這筆交易將對全球半導體供應鏈產生連鎖反應，英特爾目前依賴台積電代工旗艦晶片的局面可能改變，而超微在資料中心市場的競爭優勢面臨挑戰。

根據《彭博資訊》數據，輝達今年銷售額料將突破 2000 億美元，資料中心業務規模已超越所有競爭對手。反觀英特爾，儘管 2022 年營收仍是輝達兩倍，卻在 AI 晶片賽道錯失先機，逐漸失去市場份額，只好依賴台積電代工高階產品。

這次策略合作被視為英特爾扭轉頹勢的關鍵契機。此前，美國政府已透過 57 億美元投資獲得 10% 股份，日本軟銀上月追加 20 億美元注資。

產業觀察人士指出，輝達的投資不僅緩解英特爾的財務壓力，更可能影響美國政府對半導體產業的扶持策略。

英國金融服務公司 IG 集團分析師 Chris Beauchamp 認為，這筆交易不僅反映輝達的市場多元化佈局，也隱含爭取政策支持的深層考量。