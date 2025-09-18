39%高關稅生效首月 瑞士對美出口暴跌22% 靠歐洲市場撐住局面

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-18 18:35

‌



在美國對瑞士課徵 39% 高關稅後的首月數據顯示，這一舉措已對瑞士對美出口造成嚴重打擊。

瑞士對美出口單月暴跌22% 但靠歐洲市場穩住陣腳(圖:shutterstock)

自關稅於 8 月 8 日生效以來，首次公佈的數據顯示，經季節性調整後，8 月份瑞士對美國的非黃金商品出口額較 7 月份大幅下降了 22%。然而，瑞士對其他國家的出口增長，成功抵銷了部分衝擊，使總體出口僅微幅下滑。

這項關稅措施直接導致美國對瑞士的貿易逆差顯著縮小。8 月份的逆差額，從前 1 個月的 29.3 億瑞士法郎，縮小約三分之一，降至 20.6 億瑞士法郎（約合 26 億美元），這是自 2020 年以來的次低紀錄。

美國總統川普正是以兩國間巨大的商品貿易不平衡為由，於 8 月 1 日針對瑞士宣布此項關稅措施。

從具體商品類別來看，受關稅影響的商品出口額均出現顯著下滑。其中，黃金對美出口幾乎完全崩潰，與 7 月相比暴跌 99%，僅出口 0.3 噸。做為瑞士另一項重要出口商品，手錶的出口額也下降了 8.6%。

不過，就算是暫時豁免於關稅的藥品出口，也出現了 1.3% 的微幅下降。

儘管對美國的貿易遭受重創，但瑞士的整體出口表現相對穩定，總出口額僅比前一個月微幅下降 1%。這主要歸功於對其他市場的出貨量增加，包括法國、奧地利、波蘭等歐洲國家，以及加拿大和墨西哥，這些市場的增長成功彌補了對美出口的缺口。

在外交層面，瑞士政府在 8 月初試圖說服美國總統的最後努力宣告失敗，但雙邊談判仍在持續，瑞士仍在積極爭取達成較低的稅率。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 上周表示，華盛頓「很可能與瑞士達成協議」，但並未提供任何細節。然而，談判過程充滿挑戰，尤其在農業議題上，由於瑞士國內對糧食自給自足的信念，此議題相當敏感。瑞士農民遊說團體負責人已明確拒絕了允許美國進口更多牛肉或家禽的提議。