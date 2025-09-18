日本政局動盪添變數 央行利率決策陷兩難
日本央行 (BOJ) 將於周五 (19 日) 結束為期兩天的利率會議，市場普遍預期，在首相石破茂突然辭職引發高度政治不確定性的背景下，央行將維持利率政策不變。儘管日本正面臨日益僵固的通膨壓力，但混亂的政局可能迫使央行選擇暫時觀望，靜待國家治理方向更加明朗。
政治動盪成為決策主因
市場預期央行將按兵不動的主要驅動力，源於日本國內的政治變局。石破茂首相的辭職，發生在其領導的自民黨於參議院失去多數席位之後，這顯示日本執政聯盟未來若要推動法案，將需要與規模較小的地方政黨或財政立場較不保守的對手進行更密切的合作，大大增加了政治僵局的可能性。
分析認為，在日本透過臨時大選獲得更清晰的政治前景之前，央行可能不會採取重大行動。
經濟前景與分析師預測
雖然央行總裁植田和男曾多次表明，若通膨穩定上升，將會引發更多的升息，但經濟前景仍充滿挑戰。
澳盛銀行 (ANZ) 在最新的報告指出，央行決策者對於通膨能否在 2026 年可持續地維持在 2% 的目標，信心似乎已經下降。此外，美國的貿易關稅也為日本經濟帶來不確定性；即便兩國達成貿易協議，日本出口至美國的商品仍面臨 15% 的關稅。
基於這些政治與經濟的不確定性，澳盛銀行分析師已將其對日本央行下次升息 25 個基點的時間點預測，從 2025 年 10 月推遲至 2026 年 1 月。
與此同時，ING 的分析師則認為，儘管日本第二季經濟成長優於預期，但這並不足以構成央行進一步升息的充分理由，甚至不排除 10 月份降息的可能，但此一情境的不確定性正在增加。
《路透》的調查顯示，多數分析師預計央行基準利率將維持在 0.5% 左右。
市場反應預測
股市：近期，由於市場對美國降息的樂觀預期升溫，日經 225 指數與東證指數雙雙創下歷史新高。這使得日本股市處於高位，若央行在會後釋出任何鷹派訊號，可能會引發市場的獲利了結賣壓。反之，若央行釋出鴿派訊號，顯示貨幣政策將維持相對寬鬆，則有望刺激股市延續漲勢。
匯市：日元近期因美國利率走低及避險需求增加而走強，美元兌日元匯率一度貶至兩個多月來的低點。任何鷹派的政策訊號，特別是若植田和男重申其對抗通膨的強硬立場，都將對日元構成支撐。相反，鴿派的立場則可能削弱日元；不過，由於市場對美國降息的預期持續打壓美元，預計日元的跌幅將會受到限制。
