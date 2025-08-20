瑞士外長：若普丁來日內瓦參加和談 可獲豁免權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-20 05:00

據《法新社》報導，瑞士聯邦委員兼外長卡西斯周二（19 日）表示，儘管國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，若普丁為俄烏和平談判而來瑞士，瑞士將授予豁免權。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

此前法國總統馬克宏建議俄烏元首在瑞士舉行雙邊會談。

卡西斯當天在記者會上表示，在特定情況下，普丁將被允許進入瑞士。他表示：「這與我國的外交角色有關，日內瓦是聯合國的（歐洲）總部。」

他提到去年瑞士政府確立了對受 ICC 逮捕令限制人士授予豁免權的規則。他說，如果此人是為了參加和平會議而來，而不是出於私人原因，就可以得到豁免。

卡西斯強調，瑞士完全有能力主辦此類會議，並指出瑞士在該領域擁有豐富經驗。但他同時指出，自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來，瑞士決定與歐盟一致對俄制裁，俄羅斯因此對瑞士態度冷淡。