矽谷巨頭420億美元大禮包送英國 背後另有目的？

美國總統川普本周與一群頂尖科技公司執行長，在英國溫莎城堡共同揭幕了一項價值高達 420 億美元的科技合作框架，此舉被視為美國一改先前以關稅威脅的強硬態度，向英國伸出橄欖枝。這筆金額雖屬溫和，其背後的真實意圖卻引發揣測。

出席這場盛會的科技業領袖包括微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella)、OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 及輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳等全球富豪企業的掌舵者。合作協議的內容，包括輝達和微軟在英國的新投資，以及在經濟較為困難的英格蘭東北部建立一個「人工智慧增長區」。

投資旨在移除貿易壁壘

一名熟悉政策討論的美國科技業代表匿名透露，川普政府在與英國的貿易談判中，可能正採取「胡蘿蔔加大棒」的策略，而此次的科技投資正是那根誘人的「胡蘿蔔」。這些科技巨頭長期以來對英國的數位稅收規則感到不滿，此次投資被視為一種示好的橄欖枝，目的是希望說服英國政府降低相關的貿易壁壘。

美國頂級科技遊說團體「電腦與通信行業協會」數位貿易主管 Jonathan McHale 表示，川普政府先前曾因英國的數位稅具有「歧視性」而威脅要對其加徵關稅，而這份新協議則可望對英國政府起到「友好的推動作用」。

數位稅成焦點

McHale 指出，這種稅制可能阻礙美國人工智慧公司的創新，因為許多 AI 公司儘管能創造巨額營收，但實際上仍處於虧損狀態，尚未實現盈利。此外，美國科技業也希望英國能廢除他們認為不公平地針對美國企業的《網路安全法》和《反壟斷法》。

終極目標：全面的美英數位貿易協定

業界人士透露，推動美英兩國達成一項全面的數位貿易協定，是美國科技業更宏大的目標。

McHale 與資訊科技產業協會 (ITI) 的數據政策主管 Rob McGruer 皆強調，在當前充滿挑戰和動盪的時期，若全球兩大經濟體能建立一個長期且清晰的框架，將是產業界所期盼的，也能為所有科技公司未來的投資奠定堅實的基石。