鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 09:40

輝達 (NVDA-US) 週二 (16 日) 宣布，將在英國各地部署 6 萬顆的 AI GPU，並與夥伴合作投資英國 110 億英鎊，打造英國史上最大規模 AI 基礎設施，成為該國成為人工智慧領域重量級參與者之一。

輝達加碼英國110億英鎊 打造最大AI基礎設施、部屬6萬顆GPU。(圖:shutterstock)

輝達表示，正在與微軟 (MSFT-US) 和 CoreWeave(CRWV-US)等公司合作，這些公司正各自建立自己的 Stargate 英國資料中心，合作夥伴也包含 Nscale 和 OpenAI。

此舉是輝達執行長黃仁勳所謂的「主權 AI」計畫一部分，即在個別國家內部建造並造福其國家的 AI。 輝達已在法國和阿拉伯聯合大公國公布了類似的計畫。

黃仁勳在一份聲明中表示：「英國正在為人工智慧工業革命建立基礎設施——推進科學、轉變產業並創造新的經濟機會。」

輝達此次大規模投資英國的舉動包括，與英國 AI 基礎設施公司 Nscale 合作，計劃在全球擴展部署 30 萬顆 Grace Blackwell 超級晶片，當中 6 萬顆將部署在英國，占部署總量的 5 分之 1。

同時，輝達還與 Nscale、美國雲端服務供應商 CoreWeave 等公司合作，計劃投資英國 110 億英鎊，創建 AI 工廠，打造英國史上最大規模的 AI 基礎設施，為 OpenAI 的英國版「星際之門」（Stargate U.K.）提供算力。

除了 AI 基礎設施，輝達也將推動英國量子運算發展，與當地量子公司 OQC 共同打造 AI 超級運算中心。