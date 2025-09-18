鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 11:40

‌



美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 宣布將基準利率從 4.25% 下調至 4%，這項決策雖符合市場預期，但 Fed 對經濟前景的研判引發市場深度關注。

衰退預警！Quant執行長：降息不出意外 令人意外的是Fed對美國經濟看法（圖：Shutterstock）

美國投資公司 Quant Data 創辦人 Andrew Hiesinger 最新表示，投資人正聚焦今年剩餘兩次降息機率以及 2026 年經濟走向。值得注意的是，選擇權市場看跌選擇權交易量激增，顯示資金避險需求顯著上升。更令市場意外的是 Fed 在承認經濟疲軟跡象的同時，釋放了持續寬鬆的政策訊號。

‌



Hiesinger 認為，這一訊號暗示 Fed 已做好進一步降息準備。

TIAA 財富管理投資長 Niladri Neel Mukherjee 表示，本次降息 1 碼決定標誌著 Fed 政策重心從對抗通膨轉向維護就業市場穩定。

Fed 主席鮑爾在記者會上強調，當前勞動市場風險已超過關稅引發的通膨壓力，這種政策轉向被 Mukherjee 定義為「典型的風險管理式降息」。

數據顯示，Fed 預測今年內還將實施兩次降息，試圖將政策立場從限制性調整為中性。

港灣資本投資組合經理 Jake Schurmeier 指出，真正引發市場震動的是 Fed 利率點陣圖顯示的年底前三次降息預期，較市場預期的 2.5 次更為積極。這種鴿派傾向轉變，反映出委員會成員對經濟前景的憂慮正在加深。

在資產價格影響方面，Fed 維持通膨和失業率預測不變，但上調經濟成長預期。鮑爾在記者會上坦言目前面臨既要防止勞動市場降溫，也要警惕通膨反彈風險的雙重挑戰。

蒙特婁銀行分析師 Ian Lyngen 指出，Fed 內部對政策路徑的分歧正在擴大，Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Samuel Tombs 則預測，隨著經濟數據演變，鷹派立場終將向降息主張妥協。