美國總統川普抵達英國 展開國是訪問

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 07:42

美國總統川普所乘飛機周二（16 日）在英國降落，川普攜夫人梅蘭妮亞抵達英國，展開國是訪問，這是川普繼今年 7 月訪問英國後，兩個月內第二度訪英。

美國總統川普所乘飛機周二在英國降落。（圖：央視）

根據英國媒體發布的行程，17 日，川普將與英國國王查爾斯三世和王后卡米拉會見、與王室成員共進午餐、向已故英國女王伊麗莎白二世墓碑敬獻花圈、觀看飛行表演，之後他將參加國宴。

這將是查爾斯三世登基以來首次與川普碰面。

18 日，川普和夫人將前往位於白金漢郡的首相官邸，與施凱爾及其夫人見面，之後雙方將舉行會談和記者會，並於當日離開英國。

這是川普繼今年 7 月訪問英國後，兩個月內第二次訪英。如此高頻率往來，在美英外交史上極為罕見，也因此備受關注。

以往美國總統多是在任期內訪英一兩次，而且通常是隔年或隔屆進行。譬如羅斯福、艾森豪等總統，就曾多次訪英，但從未在兩、三個月內連續成行。

此外，英國王室在禮儀上也有傳統，對已經邀請進行過一次國是訪問的總統，在其第二任期內就不再以國是訪問的規格邀請，到訪時通常僅以茶敘或午餐等低規格禮節接待。