成立僅16個月！英AI新創公司Nscale為何獲黃仁勳青睞投資逾200億？
鉅亨網編譯陳韋廷
美國 AI 晶片巨擘輝達日前宣布向英國 AI 基礎設施公司 Nscale 投資 6.83 億美元 (約 207 億台幣），雙方將合作在 2026 年前為英國部署 6 萬塊 GPU 算力集群。總部位於英國的 Nscale 成立於 2023 年 5 月，前身為加密貨幣礦企 Arkon Energy 的衍生業務。
這家成立僅 16 個月的新創公司屬於新一代「新雲端」公司，專門營運為 AI 及資料密集型工作負載設計的資料中心，其設施通常配備高效能圖形處理器 (GPU)。儘管業界經驗有限，Nscale 已獲得微軟、OpenAI 等科技巨頭青睞，微軟本周宣布將租賃其挪威資料中心價值 62 億美元的算力，OpenAI 更將其列為全球合作夥伴。
輝達此次投資被視為英國科技界的重大勝利。Nscale 執行長 Josh Payne 說：「身為英國公司，我們正在證明如何成為前沿技術的創造者而非消費者。」
輝達與 Nscale 合作計畫是英美聯合投資 310 億英鎊計畫的一部分，正值美國總統川普對英國進行第二次國是訪問期間。
黃仁勳在倫敦強調，Nscale 將參與價值 110 億英鎊的 AI 基礎設施建設，協助英國躋身全球 AI 算力第一梯隊。
目前全球 AI 算力市場呈爆發式成長，催生出 CoreWeave、Nebius Group 等一批從加密貨幣領域轉型的「新雲端」公司。這些企業透過提供靈活的 GPU 租賃服務，打破傳統資料中心營運商的資本支出模式。
Nscale 等公司的創新之處在於：直接提供即用型輝達晶片，租賃週期短於傳統供應商，且能依客戶需求快速部署算力資源。這種模式理論上可降低 AI 創業門檻，但實務上主要服務微軟、Google 等科技巨頭。
然而，這個新興產業面臨多重挑戰。儘管過去兩年 AI 晶片供不應求，但根據基礎設施顧問公司 Uptime Institute 數據，供應限制已開始緩解，部分新雲端公司的 GPU 租賃價格從每小時數十美元降至幾美元。
AI 硬體媒體《The GPU》創辦人 Ben Bardinelli 警告，若無法透過增值服務實現差異化，產業將面臨劇烈整合，中小型業者可能被淘汰，二手硬體價格也將跳水。
Nscale 的快速擴張依賴於巨額融資支撐。去年 12 月，該公司完成 1.55 億美元私募融資，今年 1 月宣布投資 20 億英鎊在英國建設運算設施，4 月又尋求 27 億美元債務融資，並傳出跟字節跳動洽談合作的消息。
值得注意的是，Nscale 的 20 億英鎊投資跟最新的「星際之門」計畫相互獨立。在挪威，Nscale 正利用 Aker ASA 集團擱置的綠色氨工廠場地，該址擁有 230 兆瓦清潔水力發電資源，毗鄰北極圈的獨特地理位置有望成為綠色算力優勢。
英國科技部次官 Kanishka Narayan 對此表示：「Nscale 在挪威專案的執行記錄證明了其可靠性。」隨著全球 AI 軍備競賽升級，這家年輕公司能否在巨頭環伺中突圍，將成為觀察算力經濟新範式的關鍵窗口。
