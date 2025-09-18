鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 16:20

中國國務院上周印發《關於深入實施「人工智慧 +」行動的意見》(下稱《意見》)，將 AI 算力建設提升到國家戰略層面，宣告國產 AI 晶片和算力基建的黃金爆發期正式來臨，算力成為新時代國力競爭核心，掌握最強運算能力者將在 AI 競賽中佔據主導地位。

算力即國力！中國國務院：全國統籌算力 攻堅AI晶片（圖：Shutterstock）

《意見》明確要加強 AI 算力整體統籌規劃，改變以往算力建設各自為戰的局面，像規劃高鐵網絡一樣統一規劃全國算力基礎設施，這一頂層設計變革將重塑國內算力市場格局。在技​​術攻堅上，聚焦支援 AI 晶片的技術創新，解決晶片「卡脖子」問題，自主研發高性能 AI 晶片至關重要。

此外，《意見》要求注重軟體生態培育，從底層框架到應用工具，整個軟體堆疊都將獲得國家層級支持，確保硬體效能得以充分發揮。

超大規模智算集群的技術突破和工程落地提上日程，萬卡甚至十萬卡規模的集群成為新基建重點，這不僅需要大量晶片堆砌，更要突破高速互聯、協同計算等關鍵技術。

資源佈局方面，中國將優化全國智算資源配置，東數西算工程有了新使命，東部數據在西部運算後再回到東部使用，充分利用各地資源優勢，且強調數據、算力、電力、網路等多種資源協同配合，西部建設算力中心可利用便宜綠色電力，緩解東部能源壓力。

推動智慧算力互聯互通，不同算力中心將協同工作，使用者能透過統一介面呼叫全國算力資源。算力雲端服務受鼓勵，標準化、可擴展的算力服務成為主流，降低中小企業 AI 研發門檻。智慧算力供給追求普惠易用、經濟高效、綠色安全，液冷、自然冷卻等綠色技術將廣泛應用。

國產大模型 DeepSeek 是成功範例，僅用 2048 塊國產 AI 晶片就達到世界一流水平，其 V3-1 模型採用適配下一代國產晶片的 FP8 技術，該技術能在保持性能的同時，降低計算和存儲開銷，體現國產 AI 晶片技術路線正確。