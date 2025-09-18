Fed如期降息1碼 外資法人：投資風向逆轉！股債配置與匯兌機會並進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 12:23

美國聯準會 (Fed) 於 17 日宣布降息一碼，將基準利率下調至 4.00% 至 4.25% 區間，結束連續 5 次會議按兵不動的局面。此次決策符合市場預期，儘管核心通膨仍高於目標水準，Fed 明確表示，此次屬於「風險管理式降息」，目的在於防止就業市場進一步惡化。主席鮑爾指出，勞動市場的疲弱跡象已成為政策制定的主要考量，顯示 Fed 的焦點已由通膨轉向就業。

聯準會如期降息！外資法人：投資風向逆轉！股債配置與匯兌機會並進。（圖: shutterstock）

根據最新利率點陣圖，官員們預估年底前還將再降息兩碼，將 2025 年利率中位數下調至 3.625%。同時，聯準會也上修今明後三年的美國經濟成長率至 1.6% 至 1.9%，顯示其對經濟韌性仍抱持一定信心。雖然今年核心通膨預估維持在 3.1%，但明年通膨預估則由原先的 2.4% 上修至 2.6%，反映出通膨壓力仍未完全消退。

富達國際與富蘭克林證券投顧對聯準會降息的方向持一致看法，皆認為今年仍有進一步降息的空間，但對市場反應與投資策略的解讀則各有側重。

富達國際宏觀與戰略資產團隊指出，Fed 對數據的反應將更加難以預測，政策走向可能受到政治因素影響。富達預期今年將再降息兩次後暫停步調，但 2026 年 5 月聯準會主席即將換人，新任主席可能採取更積極的寬鬆政策，進一步降息的可能性上升。富達認為，美國經濟的均衡通膨率將更接近 3%，而非過去十年的 2%，這一觀點可能獲得新一屆聯準會的支持。

此外，富達也提醒投資人，財政部長貝森特近期的言論顯示政府有意推動聯準會改革，未來政策制定可能更受政治影響。因此，投資人除了追蹤經濟數據與政策動向，也應開始關注背後的政治變數。

在投資策略方面，富達認為美國 GDP 成長放緩、通膨膠著，但企業獲利與利潤率仍為資產評價提供支撐。儘管不預期出現熊市，但目前市場評價已回到偏高水位，富達選擇維持中立配置。短期內，市場已迅速反應降息利多，風險性資產評價回升，投資人應從基本面與合理評價出發，採取全球優質股息策略搭配全球優質債券，作為核心配置，掌握穩健收益機會。

相較之下，富蘭克林證券投顧則更著眼於美元走弱與新興市場債券的匯率紅利。富蘭克林指出，聯準會降息有利於美元計價債市，但利差優勢減弱將不利於美元表現，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望受惠匯兌收益。建議投資人可採取美元精選收益複合債型基金與公司債型基金為核心配置，並搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，分散美元資產，分享美元貶值的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜 · 德賽表示，市場對降息的樂觀預期可能過度，美國十年期公債殖利率雖一度跌破 4%，但長天期殖利率回揚風險仍在。此時更須藉由專業經理團隊的複合債策略，廣泛配置於各類債券，管控利率風險，一旦市場出現新機會，亦可伺機掌握。