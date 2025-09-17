WTO報告：AI將大幅提升全球貿易 但也可能加劇經濟鴻溝

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-17 20:48

世界貿易組織 (WTO) 周三 (17 日) 發布最新的《世界貿易報告》，指出人工智慧 (AI) 有望成為推動全球貿易的強大引擎，但其發展也伴隨著加劇經濟不平等的風險。

報告預測，在多種情境下，到了 2040 年，AI 技術的應用可望使全球商品與服務貿易總值提升 34% 至 37%，並帶動全球 GDP 增長 12% 至 13%。

WTO 副秘書長 Johanna Hill 表示，在當前複雜且充滿干擾的全球貿易體系中，「AI 可能成為貿易的亮點」。她指出，AI 正重塑全球經濟與國際貿易的未來，具備降低貿易成本和提高生產力的巨大潛力。

報告具體說明，企業可利用 AI 降低在物流、法規遵循及通訊方面的成本。例如，由 AI 驅動的翻譯技術能使溝通更快速、更具成本效益，這對幫助小型生產商和零售商拓展全球市場尤其有利。

報告也特別提到 AI 對低收入國家的潛在助益，只要這些國家改善其數位基礎設施，其出口增長率最高可增加 11%。

然而，報告也提出嚴正警告，若缺乏目標明確的投資與包容性政策，AI 反而可能深化現有的分歧。報告寫道：「AI 的發展與部署，會引發許多工人甚至整個經濟體，可能被拋在後頭的擔憂。」

WTO 秘書長 Ngozi Okonjo-Iweala 在報告發布會上強調，決策者必須謹慎管理向 AI 的過渡期。她表示：「AI 可能顛覆勞動市場，轉變某些工作的同時也將取代其他工作。管理這些轉變需要投資於國內政策，以加強教育、技能、再培訓和社會安全網。」