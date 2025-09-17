美降息前台股波動！跌近200點作收 抓潛力股機會來了？

財管中心 2025-09-17 17:30

美國聯準會利率會議前夕，加上適逢台指期 9 月結算日，台股今 (17) 日面臨回檔壓力，在平盤下方震盪，權值股紛紛無力表態下，大盤開低走低終場收在 25438 點，下跌 191 點，跌幅 0.75%，成交金額為 4290 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董認為，目前還沒有出現明顯空方訊號，靜待十日線扣抵後，大盤應會再有突破機會!

美國降息前台股波動。

根據《鉅亨贏指標》顯示指標趨勢，大盤仍為「偏強勢」，J 董分析，大盤昨日低點與周線支撐位置並未跌破，並且今日《鉅亨贏指標》盤中翻紅轉強的個股相當多，證明今日回檔應是資金換手，若從技術面觀察，大盤 11 日爆出 6000 多萬大量後，開始進入量縮橫盤整理，目前短均線呈現多頭排列，若十日線扣抵，大盤應還會有表現機會，唯獨要留意，當大盤出現減碼訊號、跌破周線或是 KD 死亡交叉等等，就建議投資人降低多頭操作比例。

今日盤面個股以傳產股表現較強，目前資金輪動速度較快， J 董建議，在個股操作策略上除了觀察自選股，亦可以參考《鉅亨贏指標》選股策略當中的「偏強機會股」，抓到剛轉強的個股，不過當個股出現減碼訊號或是跌破「強弱關鍵」時，就要果斷出場，在震盪的盤勢中避免被套牢，保留資金靈活操作。

偏強機會股選股邏輯為，前日成交量大於 1000、收盤高於開盤、站上贏指標、強弱趨勢顯示偏強以及三大法人合計買超。