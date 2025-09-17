鴻騰中東新廠年底動工明年投產 車用營收衝10億美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-17 19:53

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (FIT)(06088-HK) 今 (17) 日舉辦首次科技日「FIT 2025 Tech Day」，鴻騰董事長盧松青受訪時指出，今年車用營收估達 7 億美元、明年成長到 10 億美元，中東新廠預計年底建廠、明年可望投產。

值得注意的是，鴻騰在沙烏地合資公司 Smart Mobility 的執行長、沙烏地費哈德 · 賓 · 納瓦夫 · 阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）也出席參與活動、引發高度關注。

Smart Mobility 自去年 10 月簽署合資協議後，今年 5 月正式啟動，短短數月內便完成三項產品的 SASO 認證，並將於年底舉行新工廠動土典禮，宣告鴻騰製造基地正式插旗中東。

盧松青表示，中東新廠預定 1 年內完工，明年就可以看到貢獻，初期將以組裝電動車用充電樁為主，之後陸續增加關鍵零組件產能；而目前鴻騰在墨西哥、中東、摩洛哥等地都有布局，全球除了澳洲外，都設有據點。

另一方面，鴻騰也積極整合集團內部資源，成立 One Mobility，承接收購的德國品牌 Autokabel 與 Voltaira，聚焦高效電力與系統整合，盧松青表示，未來鴻騰車用產品都會整合在 One Mobility 之下。

盧松青指出，AI 正在重新定義未來移動的新格局，而數據與電力將是 AI Mobility 的核心基石。透過 One Mobility 將與全球產業夥伴攜手推動新一代 Mobility 生態，開啟全新市場機會與跨產業合作。