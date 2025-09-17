search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

鴻騰中東新廠年底動工明年投產 車用營收衝10億美元

鉅亨網記者彭昱文 台北


鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (FIT)(06088-HK) 今 (17) 日舉辦首次科技日「FIT 2025 Tech Day」，鴻騰董事長盧松青受訪時指出，今年車用營收估達 7 億美元、明年成長到 10 億美元，中東新廠預計年底建廠、明年可望投產。

cover image of news article
鴻騰中東新廠年底動工明年投產 車用營收衝10億美元。(鉅亨網記者彭昱文攝)

值得注意的是，鴻騰在沙烏地合資公司 Smart Mobility 的執行長、沙烏地費哈德 · 賓 · 納瓦夫 · 阿勒沙特王子（HH Prince Fahad bin Nawaf Al Saud）也出席參與活動、引發高度關注。


Smart Mobility 自去年 10 月簽署合資協議後，今年 5 月正式啟動，短短數月內便完成三項產品的 SASO 認證，並將於年底舉行新工廠動土典禮，宣告鴻騰製造基地正式插旗中東。

盧松青表示，中東新廠預定 1 年內完工，明年就可以看到貢獻，初期將以組裝電動車用充電樁為主，之後陸續增加關鍵零組件產能；而目前鴻騰在墨西哥、中東、摩洛哥等地都有布局，全球除了澳洲外，都設有據點。

另一方面，鴻騰也積極整合集團內部資源，成立 One Mobility，承接收購的德國品牌 Autokabel 與 Voltaira，聚焦高效電力與系統整合，盧松青表示，未來鴻騰車用產品都會整合在 One Mobility 之下。

盧松青指出，AI 正在重新定義未來移動的新格局，而數據與電力將是 AI Mobility 的核心基石。透過 One Mobility 將與全球產業夥伴攜手推動新一代 Mobility 生態，開啟全新市場機會與跨產業合作。

盧松青強調，鴻騰將持續佈局「3+3」，三大關鍵產業以及三大核心技術，其中三大關鍵產業，分別為「EV、5G AIOT、Audio」；三大核心技術則是「Copper to Optics、Wire to Wireless、Component to Module」。

文章標籤

鴻海鴻騰精密電動車中東

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海212-1.62%
FIT HON TENG4.480+0.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
鴻海

68.97%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty