2025-09-17

美國總統川普在英國進行二度國是訪問之際，Google(GOOGL-US) 宣布，打算在未來兩年向英國 AI 基礎設施及其他專案投資 50 億英鎊 (約 2100 億台幣)。

2100億！川普訪英期間Google宣布巨額投資計畫 聚焦AI基礎建設與能源等領域（圖：Shutterstock）

綜合《WSJ》、《CNBC》等外媒報導，Google 表示，這筆資金也將用於支持能源供應、科學研究、工程以及員工培訓領域。同時，為滿足市場對雲端服務、地圖、協同辦公室套件及搜尋等服務日益增長的需求，Google 已在倫敦北部啟用一座新的資料中心。超過 250 家企業參與了該設施的建設，其中絕大多數為英國本地企業。

這項 50 億英鎊的投資涵蓋 Google 未來兩年的資本支出、研發及相關工程專案，包含谷歌 DeepMind 在科學與醫療領域開創性的 AI 研究。

Google 的投資將幫助英國發展 AI 經濟，推動英國 AI 領域的突破性進展，強化網路安全，並為數百萬英國人創造面向未來的職業機遇，Google 的投資料將每年為英國企業創造 8250 個就業機會。

Google 也宣佈，已選定殼牌歐洲 (Shell Energy Europe Ltd.) 作為其在英國的全天候零碳能源管理方。這項開創性協定將助力電網穩定運行，推動英國能源轉型。殼牌將透過電池儲能系統 (BESS) 管理 Google 的電力組合，解決清潔能源發電間歇性問題。

殼牌將優化谷歌現有清潔能源組合，包括根據與 ENGIE 簽訂的長期協定從蘇格蘭 Moray West 專案獲取的電力。當發電量高時儲存能源，發電量低時將儲存的電力回饋電網。

透過與殼牌的合作及 Google 其他清潔能源舉措，預計 Google 到 2026 年在英國的營運將實現 95% 左右的零碳能源使用率。

其他美國科技巨頭也在加大對歐洲的投資力道。全球雲端運算巨頭甲骨文已宣布向德國和荷蘭投資 30 億美元，微軟也打算向義大利投入 47.5 億美元，亞馬遜則將斥資數 10 億美元，用於在德國和西班牙建設雲端服務及物流中心。