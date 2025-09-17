鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 14:19

日本財務省周三（17 日）公布的數據顯示，8 月對美貿易順差收縮 50.5%，至 3,240 億日元，其中對美汽車出口驟降 28.4% 是主要原因。

日本8月對美貿易順差收縮50.5%，對美汽車出口銳減28.4%。（圖：Shutterstock）

在日本對美貿易中，汽車和零件向來佔據主導，約佔日本對美出口總額 1/3。日本汽車製造商協會的數據顯示，去年日本對美國出口近 137 萬輛汽車，美國是日本最大市場。去年日美汽車貿易約 6 兆日元。

就在上述數據公布的前一天，美國政府發布消息，稱對日本汽車的進口關稅將從美國東部時間 16 日 0 時 1 分起下調至 15%。這一稅率是在現行 25% 關稅減半至 12.5% 的基礎上，加上現有 2.5% 徵稅額計算得出。

美國總統川普在 9 月 4 日簽署行政令，正式實施美日貿易協定，對大部分日本輸美產品徵收最高 15% 的關稅，包含汽車和零件，部分關稅減免追溯到 8 月 7 日。

在川普 4 月對外徵收額外汽車關稅後，美國對日本汽車的關稅稅率一度上升至 27.5%，擠壓日本汽車製造商及零件製造商的利潤。

即便稅率下降至 15%，相較於今年 4 月前，美國對日在汽車零件等領域的關稅僅為 2.5% 左右的水準相比，仍高出數倍。

彭博經濟研究指出：「15% 的關稅水準與 2024 年時相比，依舊上升了很多，這意味著日本的出口依舊會在未來受到衝擊。」