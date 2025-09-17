〈房產〉全台平均屋齡34年創新高 這三縣市平均屋齡更逾40年

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 12:56

全台卻正面臨「老屋潮」，房仲業者依內政部統計數據指出，，全台 2025 年第二季房屋稅籍住宅平均屋齡達 34.1 年，為自 2009 年第一季有統計以來歷史新高；其中平均屋齡最高分別為澎湖、雲林及嘉義縣，平均屋齡均破 40 年，至於台北市則以 39.1 年排名全台第四。

台北市平均屋齡達39.1年。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台隨著改建速度不及屋齡增長趨勢，此波老屋潮將是未來房市最不容忽視的挑戰。

據內政部統計，全台平均屋齡達 34.1 年，為歷史統計以來最高，且屋齡 30 年以上住宅數達 554 萬 5854 宅，占比為 59%；其中，台北市平均屋齡達 39.1 年，為歷年之最，且屋齡 30 年以上住宅達 67 萬 3357 宅，老屋比例達到 73.8%，占比是全台冠軍。

賴志昶指出，全台住宅老化問題日益嚴重，隨著國內各縣市開發逐漸飽和，尤其都會區蛋黃土地取得不易，因此雖然不管政府登高疾呼進入「大都更時代」，惟改建速度仍不及市場需求，致使全台出現老屋潮，其中尤以土地取得成本較高、住戶意見整合最困難的台北市，住宅高齡化現象最是難解。

另據統計，雖說台北老屋占比為全台最高，但平均屋齡最高的前三名縣市，卻是由澎湖、雲林及嘉義縣拿下，上述縣市第二季平均屋齡分別達 44.1、40.9 及 40.7 年，為全台唯三平均屋齡破 40 年縣市。賴志昶認為，中南部與外島部分縣市自住比例高，換屋誘因有限，且年輕人口外移嚴重，更減少建商進駐的意願，長期影響之下，老屋量體快速累積。