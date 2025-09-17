〈房產〉買房不想踩雷 房仲：5步驟選對環境、居住品質舒適不掉價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 11:52

「千金買房、萬金買鄰」，選對周遭環境可能比選對房子還重要。買房產時不僅要關心內部空間，外部的生活機能、交通便利性也都要一併考慮，房屋附近的重要設施除了會影響居住品質，還會影響到房屋的價值。房仲業者提醒，房屋附近若有「嫌惡設施」，購屋前一定要仔細評估自身可接受的範圍，以免入住後才後悔。

屋附近的重要設施除了會影響居住品質，還會影響到房屋的價值。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先指出，民眾時常聽到的「嫌惡設施」，指的是那些可能會對居民生活品質及生活環境有負面影響的設施，像是夜市、宮廟、垃圾場、焚化爐、殯儀館等。法律上雖然沒有明確定義哪些設施是屬於嫌惡設施，但據內政部不動產說明書應記載及不得記載事項規定，「住宅周邊半徑 300 公尺範圍內之重要環境設施必須載明，包括公 (私) 有市場、超級市場、學校、警察局 (分駐所、派出所)、行政機關、體育場、醫院、飛機場、台電變電所用地、地面高壓電塔 (線)、寺廟、殯儀館、公墓、火化場、骨灰 (骸) 存放設施、垃圾場 (掩埋場、焚化場)、顯見之私人墳墓、加 (氣) 油站、瓦斯行 (場)、葬儀社。」

而永慶房屋提供業界最嚴謹的「產權七審」制度，由經紀人員、店長、代書、產調專員層層把關，除了確認產權正確性，也會親自走訪現場詢問調查，所有資訊皆完整載明於不動產說明書，確保消費者權益。民眾購屋前，除了要求房仲善盡調查責任、誠實告知，自己也可以利用工具或進行實地勘查，以避免與嫌惡設施為鄰。

要避開嫌惡設施該怎麼做呢？陳繼先指出，民眾在看屋前，可以利用 Google Map 街景服務先瀏覽房屋周邊的環境；前往看屋時，記得打開窗戶仔細觀察視線範圍內的景觀，並聽聽看是否有難以忍受的聲音，最好在不同的時段都前往觀察，了解真實狀況；接著到鄰近區域走走，同時也對該區域的生活機能能有更深入的了解；看屋結束後若覺得合適，則可以再花點時間向附近的住戶、里長或是管委會，打聽周邊有哪些重要設施，或是未來有沒有相關的工程計畫，避免遺漏。最後，務必詳細閱讀不動產說明書，以充分理解房屋的各項資訊。

如果在簽約後才發現附近有嫌惡設施，則該如何保障自身的權益？陳繼先指出，首先要確認該設施是否屬於依法應揭露的內容，及時向房仲或賣方提出，並要保留相關照片或影片，以證明未告知事實；接著可嘗試協商，若協商未果，則可提請民事訴訟，保障自身權益。但要特別注意的是，發現瑕疵後應立即通知賣方，並於通知後 6 個月內主張相關權利，逾期則可能喪失請求權。因此交屋前盡可能多做檢查，交屋後發現問題也應及早處理，以免權益受損。