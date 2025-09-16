〈房產〉7月全台預售屋交易改寫55個月新低量 單月揭露量跌破3000件

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 17:05

‌



全台房市如寒冬，統計最新實價預售揭露資料顯示，今年 7 月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破 3000 件，寫下近 55 個月以來的新低量，過去的房價飆漲區域，雙北市以外的四都年減幅度都逾 8 成，反映民眾現階段對於購買預售屋的觀望，主要還是擔心未來房貸與價格是否鬆動。

7月全台預售屋交易改寫55個月新低量，單月揭露量跌破3000件。(鉅亨網記者張欽發攝)

也正因市場的觀望，市調機構統計，今年房市 928 檔期六都及新竹縣市，總銷金額約 7106.5 億元，較去年量縮約 2670 億元、年減近 3 成，創有統計以來最大年減幅。此外進場個數 312 件，年減幅逾 20%，其中並以新竹縣市推案金額萎縮 65% 到 187 億元最劇烈。

‌



信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，7 月台股已經衝上 2.3 萬點，但預售市場感受不到資金行情，在房貸政策抑制之下，呈現股房背離的走勢，沒看過這麼熱的股市這麼清淡的房市，主要原因一方面民眾擔心未來房貸問題，更直接的還是擔心未來預售價格是否鬆動，在政策風向更明朗前，選擇停看聽先觀望看看。

統計顯示，7 月預售全台揭露量剩下約 2700 件，較去年第七波前的同期減少約 8 成，若以區域表現來看，房價飆漲的桃園、台中、台南、高雄減幅相對顯著，台北市 7 月預售揭露 164 件，年減 70%，新北市 629 件，年減 67%，雙北市相對減幅較小，桃園市 427 件，年減 85%，台中市 422 件，年減 86%，為六都減幅最劇烈，台南市 194 件，年減 81%，高雄市 318 件，年減 83%。