台灣鬧房貸荒卻見外籍人士手捧現金買豪宅 台北成資產布局熱區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 10:21

最新實價揭露，中正區豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，今年 6 月有中樓層交易，總價約 1.1 億元、單價 151.1 萬元，特別的是，購入這戶的買方，是擁有外國籍的自然人，且採無貸款方式購入。凸顯台灣豪宅市場對於國際資金的吸引力。

大安森林公園第一排「One Park Taipei元利信義聯勤」。(鉅亨網記者張欽發攝)

觀察 2024 年至今年外籍人士在台買億元豪宅的案例，包括大直重劃區「輕井澤」、信義計畫區「信義首席公館」和「冠德信義」、天母「御上天母」、大安森林公園第一排「One Park Taipei 元利信義聯勤」等，其中不乏外籍富豪一次買下同樓層兩戶的案例。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「新光人壽總統傑仕堡」基地達上千坪，是中正區少數的大型基地新建案，坪數規劃落在 57-71 坪之間，社區位於重慶南路三段，近捷運古亭站，附近有建國中學和台北植物園，生活便利、文教氣息濃厚，買方不乏低調企業主、醫師、政壇人士等。社區最高單價出現在 2022 年的中高樓層戶，總價約 1.04 億元、單價 166 萬元，這次成交的戶別，單價 151.1 萬元，與去年成交的同樓層戶別行情差不多，符合市場認知。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買不動產，必須符合「平等互惠」原則，也就是看對方國家是否也允許台灣人在當地置產。

此外，多數外籍買家與台灣有地緣或親屬關係，購屋以自住需求為主，加上近年台灣受惠 AI 產業蓬勃發展，經濟表現強勢，也有助於吸引海外資金來台投資。

而根據內政部統計月報資料，外國人在台購置不動產的建物筆數，2023 年全台有 1042 筆，2024 年微幅成長至 1139 筆，增幅 9.3%。而 2025 年 1~7 月目前全台有 514 筆，其中台北有 148 筆最多，其次是新北 109 筆，顯示雙北市仍為外籍人士購屋的首選地區。