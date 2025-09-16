〈房產〉全台商用不動產成交已突破千億元 決戰Q4市場將聚焦資產活化
鉅亨網記者張欽發 台北
2025 年上市櫃法人商用市場已突破千億元大關。商仲業者統計指出，美國使出關稅戰使金融市場混沌不明，AI 科技將產業發展推向兩極化，高階科技業投資動能強勁，截至 9 月 10 日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達 1038 億元，工業地產交易最熱絡。
反觀傳統產業則面臨生存戰，激發今年商用市場出現資產活化熱潮，展望第四季進入銷售旺季，資產活化題材有望帶動更多大型商用不動產交易案，推升全年市場成交量。
信義全球資產公司統計，截至 9 月 10 日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達 1038 億元。工業地產交易最熱絡，累計交易量達 600 億元、占比 58%；辦公室交易受企業資金運用保守等因素影響，交易量雖未衝高，但在產業升級、舊換新需求趨動下，新大樓交易表現亮眼，交易量為 311 億元、占 30%；商場、店面受惠於壽險、REITs 等買盤進場，交易量達 127 億元、占 12%。
信義全球資產公司總經理林三智指出，2025 年商用市場共有三大交易動能支撐。其一，產業自用買盤交易量佔比達 81%，且以購置廠房為主，包括台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW)、美光等科技大廠都砸下重金購廠，企業啟動資產活化，加上擴廠剛性需求，形塑今年工業地產交易強的市場格局。從區域來看，桃園穩居企業最愛進駐熱區，總計今年上市櫃法人在桃園已投下 370 億元購置商用不動產。
同時，AI 科技發展帶動產業升級，企業資產策略上朝向「小換大」、「舊換新」，挹注辦公市場交易穩健。在今年上市櫃法人辦公市場已成交的 44 件辦公室交易中，屋齡五年內的就有 24 件，顯示企業對屋齡新的辦公產品需求旺盛。包括中悅、遠雄 (5522-TW)、國揚 (2505-TW)、華固建設 (2548-TW) 等近年都有全新或預售辦公產品釋出市場，亦可看出開發商也看好辦公市場長期發展、積極投入開發。
其三，壽險業資金進場也為商用市場添柴加火。今年壽險業已投資 71 億元購置商用產品、且都集中在台北市，包括富邦人壽以 28 億元購入星聚點 KTV 台北旗艦館、台灣產物保險以 20 億元入手大同區全棟辦公大樓、台灣人壽以約 15 億元取得內科安康段全棟廠辦，顯示壽險業自用、投資商用不動產動能漸強，投資目光重返台北核心商圈。
2025 年商用不動產市場確立「工業強」、「辦公穩」的交易格局，總經理林三智指出，今年許多企業開始檢視資產並加速活化，陸續有賣方釋放資產；另一方面，產業升級牽引自用型買方進場購置辦公室、廠房，買賣市場活絡，因此無論是對買方或賣方，今年都是資產布局最佳時間點。建議有資產配置需求的企業，都應把握在年底以前完成買賣布局，以利明年衝刺營運量能、贏得市場先機。
