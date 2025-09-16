〈房產〉全台商用不動產成交已突破千億元 決戰Q4市場將聚焦資產活化

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 13:15

2025 年上市櫃法人商用市場已突破千億元大關。商仲業者統計指出，美國使出關稅戰使金融市場混沌不明，AI 科技將產業發展推向兩極化，高階科技業投資動能強勁，截至 9 月 10 日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達 1038 億元，工業地產交易最熱絡。

全台商用不動產成交已突破1000億元，決戰第四季聚焦資產活化。(鉅亨網記者張欽發攝)

反觀傳統產業則面臨生存戰，激發今年商用市場出現資產活化熱潮，展望第四季進入銷售旺季，資產活化題材有望帶動更多大型商用不動產交易案，推升全年市場成交量。

信義全球資產公司統計，截至 9 月 10 日止，上市櫃法人商用不動產累計交易量達 1038 億元。工業地產交易最熱絡，累計交易量達 600 億元、占比 58%；辦公室交易受企業資金運用保守等因素影響，交易量雖未衝高，但在產業升級、舊換新需求趨動下，新大樓交易表現亮眼，交易量為 311 億元、占 30%；商場、店面受惠於壽險、REITs 等買盤進場，交易量達 127 億元、占 12%。

其三，壽險業資金進場也為商用市場添柴加火。今年壽險業已投資 71 億元購置商用產品、且都集中在台北市，包括富邦人壽以 28 億元購入星聚點 KTV 台北旗艦館、台灣產物保險以 20 億元入手大同區全棟辦公大樓、台灣人壽以約 15 億元取得內科安康段全棟廠辦，顯示壽險業自用、投資商用不動產動能漸強，投資目光重返台北核心商圈。