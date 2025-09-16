〈房產〉全台診所2.34萬家數創新高 北市醫美診所最高密度戰區在這區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-16 10:18

全台診所家數創新高。房仲業者根據衛福部最新「醫事機構服務量統計年報」資料統計，全台非公立診所家數，於 2011 年正式突破 2 萬間，並逐年成長，至 2024 年底已增加至 2 萬 3394 家，為 20 年來最高峰。

全台診所家數創新高，北市醫美診所最高密度戰區在大安區。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，近年醫美盛行，皮膚科及整形外科醫療院所家數均呈逐年成長，2024 年分別增加 4% 及 6%，台北市醫美最高戰區在大安區 。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，診所可視為生活圈機能成熟的指標項目之一，生活圈住宅推案熱絡、人口紅利導入，醫療服務需求同步攀升，也帶動診所加速進駐。其中，桃園近年已成為脫北潮主要移居熱區，除了像桃園藝文特區等機能成熟商圈，其他發展迅速的新興重劃區，如青埔特區、經國、小檜溪重劃區等，磁吸新世代家庭移入，醫療需求增加，相對吸引醫療業者積極進駐，診所數量快速增加。

張旭嵐表示，像雙北、台中及高雄等縣市，都會醫療資源本就相對成熟，不過近年更講究客層分眾，部分診所也走精緻化、高端化，因此雖然診所基數皆已破 3 千家，但各縣市診所數仍呈現穩健成長，更強化了都會區生活機能與就業吸引力，帶動人口聚落、商業與醫療等居住條件，使得商圈診所店面的需求熱度不斷增溫，甚至轉向樓店需求，往二樓以上發展，也更添隱密性。

進一步觀察，全台 2024 年兒科及婦產科醫院含診所家數，相比 2020 年，分別減少約 3% 及 5%，反觀近年醫美盛行，皮膚科及整形外科醫療院所家數均呈逐年成長，分別增加 4% 及 6%。如剔除大型綜合醫院，粗估六都私人醫美皮膚、整形外科診所，台北市診所家數粗估就逾 200 間，居六都之冠，其中又以大安區最為密集，家數佔比近 4 成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，少子化趨勢下，兒科與婦產科診所需求相對萎縮，相對之下，醫美產業則受惠於高齡化與美學消費意識抬頭，高端醫美需求持續擴張。