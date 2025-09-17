〈台幣〉強升逾1.1角 破3字頭是近一個月來首見

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 11:18

在美國即將降息的市場預期下，台北匯市今 (17) 日盤中再度見到熱錢湧入，新台幣最高來到 29.984 元，升值達 1.17 角，也是近一個月來再度見到 2 字頭價位。

新台幣今日升破3字頭。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.08 元、升值 2.1 分開出後，雖一度貶值，但隨即受到熱錢湧入拉抬，越走越高，最高來到 29.984 元，盤中在 30 元附近來回測試。

觀察主要亞幣，震盪幅度加劇，除了新台幣升幅超過 0.3%，人民幣升值約 0.1%，走勢相對穩定，日元一度強彈達 0.6% 轉貶，韓元、星元也從升值逾 0.3% 轉貶，泰銖升約 0.1-0.2% 轉貶值超過 0.3%，美元指數則小彈 0.1% 左右。

元大投顧表示，台灣時間 9 月 18 日凌晨 2 點 FOMC 即將公布利率決策，目前市場普遍預期聯準會將降息 1 碼，資金行情可說是全球股市不斷創高的關鍵因素。