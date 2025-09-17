芝浦電子正式表態支持國巨公開收購提案 建議股東參與投標

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-17 09:10

‌



日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子 16 日晚間公告，全體董事一致決議，表明對被動元件大廠國巨 (2327-TW) 公開收購表示贊同之意見，並建議股東參與投標。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨表示，對芝浦電子的經營團隊、董事會及特別委員會致上最誠摯的感謝；另外，根據日本法規，有重大決定及條件的改變，公開收購必須延長 10 天至 10 月 3 日，以確保股東有充足時間審慎因應此正面發展並完成投標程序。

‌



國巨認為，雙方在過去數月間所進行的深入交流與建設性互動，是促成本次立場轉變的關鍵因素，欣見芝浦電子充分認同雙方可共同實現的綜效，並深信此合作將為芝浦電子及其員工開創更具前景的未來。

芝浦電子表示，透過與國巨合作將可強化特別是在歐美及中國市場的行銷、產品組合擴充，以及透過國巨的設備投資支援以推動產品生產等方面，有望實現協同效應，進而提升公司的企業價值，因此得出正面結論。