鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 05:00

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 一如市場預期做出今年來首次降息決定，但對於投資人而言，更為關鍵的問題是，在 Fed 應對疲軟就業市場、頑固通膨以及白宮不斷施壓的複雜局勢下，後續還會有多少次降息？

聯準會今年首度降息來襲 但寬鬆政策是否會延續下去？（圖：Shutterstock）

6 月公佈的「點陣圖」顯示，鑑於川普政府在關稅、移民和稅收方面的政策對經濟影響存在不確定性，多數官員預計今年降息兩次，而政策制定者是否堅持今年剩餘時間僅降息 1 次的預測，還是會因勞動市場出現新的疲軟跡象而採取更激進措施？Fed 下月底跟 12 月初也將召開會議。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，她認為一次或多次降息都難以減輕聯準會的壓力，因決策官員需權衡維持物價穩定和就業最大化的雙重責任。

她還指出，美國總統川普希望讓親信進入 Fed 理事會並積極推動大幅降息，且似乎不太關心貨幣政策獨立性以及是否受短期政治因素影響。

梅斯特認為，較小幅度的降息雖減少限制程度，但仍具有限制性，能對通膨施加下行壓力，同時為勞動市場提供一定保障。

她也預估，本週寬鬆政策後不會有一系列降息行動，聯準會需逐次會議依據數據謹慎決策，平衡通膨與就業。

不過，華爾街交易員押注 Fed 將在 10 月和 12 月會議上繼續降息，隨後按兵不動至明年 4 月。

摩根士丹利經濟學家預估，Fed 明年 1 月之前的每次會議上都將降息，屆時目標區間將降至 3.5%。

威爾明頓信託首席經濟學家 Luke Tilley 預估，Fed 將在未來三次政策會議上降息 3 次，甚至可能連 6 次降息，將政策利率降至 2.75% 至 3% 區間，以實現中性水平。

Tilley 認為，若考慮未來一年通膨，在就業減少情況下，通膨不會太嚴重，但經濟可能相當疲軟，美國經濟衰退機率為 50%。