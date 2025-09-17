鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-17 08:20

三位熟悉新 TikTok 協議條款的消息人士透露，該協議與今年稍早的方案高度相似。日前，美國總統川普已與中國達成一項新協議，將允許 TikTok 繼續在美國經營，並把其美國資產自中國字節跳動（ByteDance）轉移至美國企業手中。

美國與中國的TikTok新協議「與今年稍早的方案高度相似」。

根據《路透》報導，兩位知情人士指出，新協議的基本內容與四月時的版本一致，其中包括字節跳動保留 19.9% 的單一最大持股比例，略低於法律規定的 20% 上限。

雖然協議框架大致維持，但消息人士強調，最終細節仍可能因臨時變動而有所不同。

川普在週二（16 日）表示：「我們已經有一份 TikTok 的協議，有一群非常大型的公司想要收購它。」但未進一步透露細節。

今年春季，TikTok 交易曾有進展，但因川普宣布對中國商品徵收高額關稅，中國表態不予批准，導致交易擱置。

四月協議計劃將 TikTok 美國業務分拆為新公司，總部設在美國，並由美國投資人控股並經營。

一名白宮高層官員強調，除非由政府正式宣布，否則關於協議的細節仍屬「臆測」。

字節跳動與 TikTok 未立即回應。中國駐美大使館則表示，雙方確有基本框架協議，但未提及早前的交易。

一位消息人士當時表示，這些條款已在今年稍早獲得現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府的批准。

在新協議下，TikTok 美國版可能仍能使用字節跳動的核心演算法。不過，中國已明確指出，將依照法律審查相關技術出口與智慧財產權授權。