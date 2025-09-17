被問財富氣炸！川普開嗆澳洲記者：傷害兩國關係

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 10:25

美國總統川普周二 (16 日) 在白宮草坪上與一名澳洲記者就其個人財富問題發生爭執，並透露將在下周的聯合國峰會期間，會見澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）。

澳洲廣播公司 (ABC) 記者詢問川普，自重返白宮後個人財增加多少？川普回應自己並不清楚，由子女打理家族企業，自己大多數交易都是以前完成的。

ABC 記者隨後詢問，現任總統參與如此多的商業活動是否合適，這促使川普詢問這名記者來自哪裡，並怒嗆：「在我看來，你現在正在嚴重傷害澳洲。他們想和我搞好關係。」

川普還自曝：「你知道，你們的領袖很快就要來見我了。我要跟他講你的事。你營造了一種非常糟糕的氛圍。」

當記者繼續提問時， 川普叫他「安靜」。

艾伯尼斯一直試圖與川普會面，今年 6 月在加拿大舉行的 G7 峰會，兩人原定的首次面對面會談在最後一刻取消，因川普決定提前返美處理以色列和伊朗的衝突。

澳洲是美國最親密的盟友之一，但自川普上台以來，兩國關係面臨許多不確定因素。其中包括美國對「奧庫斯」（AUKUS）協議的審查，該協議旨在讓澳洲部署一支核動力潛艦艦隊。