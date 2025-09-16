鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-16 15:30

《路透》引述《CBS》報導指出，若美中達成的框架協議最終獲確認，甲骨文 (ORCL-US) 可能是讓 TikTok 繼續在美國營運的企業之一。

甲骨文加入TikTok美國控股框架協議？或成美中TikTok交易關鍵角色。(圖：Shutterstock)

目前協議的具體結構尚不清楚，但將涉及多家公司。白宮、甲骨文、TikTok，以及駐華盛頓的中國大使館，尚未對此作出評論。

(圖：Shutterstock)

美中官員早些時候表示，已就將 TikTok 轉為美國控股達成框架協議，最終確認將在週五（19 日）美國總統川普與中國國家主席習近平通話中完成。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在馬德里與中國談判代表會面後指出，原定於 9 月 17 日的期限可能影響 TikTok 在美國的應用，促使中國談判代表加快達成潛在協議。

他表示，該期限可延長 90 天以完成交易，但未透露更多細節。

不過，若 TikTok 與甲骨文達成交易，仍可能需獲得共和黨控制的美國國會批准。國會於 2024 年通過法律，要求 TikTok 出售其美國業務，原因是擔憂中國政府可能取得 TikTok 美國用戶數據，進而進行監控或透過平台影響美國輿論。