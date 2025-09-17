〈美股盤後〉等待Fed利率決定 標普自歷史高位回落
鉅亨網編譯羅昀玫
投資人於聯準會利率決策前獲利了結，美股週二 (16 日) 小幅回落。標普 500 指數收跌 0.13%，盤中曾創歷史新高，那斯達克指數跌 0.07%，道瓊指數下挫 125.55 點。輝達收低逾 1.6%。
為期兩天的聯準會會議週二登場，外界普遍預期將宣布自去年 12 月以來的首次降息。此次會議也伴隨政治緊張氛圍，因為參議院剛確認美國總統川普提名的米蘭 (Stephen Miran) 加入理事會。
CME FedWatch 工具顯示，市場完全消化至少 1 碼降息的可能性。投資人關注焦點在於，決策官員對今年剩餘時間的利率展望，以及是否會在 2025 年前再降息一至兩次。
同時，投資人亦關注 11 月即將生效的「對等關稅」進展。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，他預期在最後期限前會有更多會談，並透露「中國現在意識到達成協議是可能的」。川普週一也對美中談判給予正面評價，激勵標普 週一首度收於 6600 點之上。
美股週二 (16 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌分歧。Meta (META-US) 上漲 1.87%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.13%。
費半成分股普遍收高。博通 (AVGO-US) 下跌 1.12%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.53%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.81%；AMD (AMD-US) 跌 0.43%；美光 (MU-US) 漲 0.67%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.89%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.91%。
企業新聞
輝達 (NVDA-US) 收低 1.61% 至每股 174.88 美元，外媒報導，輝達最新推出、針對中國市場設計的 AI 晶片 RTX6000D，目前市場需求不如預期，多家中企選擇暫不下單。
甲骨文 (ORCL-US) 收漲 1.49% 至每股 306.65 美元，外媒報導，若美中最終敲定框架協議，甲骨文將是協助 TikTok 繼續在美國營運的企業聯盟成員之一。
美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 走高 2.21% 至每股 764.71 美元，禮來將在維吉尼亞州投資 50 億美元建造製造工廠，這是該製藥商計劃在美國新建的四座工廠中的第一座，此舉旨在擴大本土產能，同時對沖潛在關稅風險。
Hims & Hers Health (HIMS-US) 重挫 5.72% 至每股 50.89 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 近日向遠距醫療公司 Hims & Hers Health 發出警告信，指出該公司在推廣其調製版本的糖尿病藥物 Ozempic 與減重療法 Wegovy 時，存在虛假或誤導性宣傳。
微軟 (MSFT-US) 下滑 1.23% 至每股 509.04 美元。微軟宣布，將於 2025 年至 2028 年間在英國投入 220 億英鎊 (約 300 億美元)，以擴展當地基礎設施並確保持續營運。這項計畫中包含約 150 億美元的資本支出，用於建置一台超級電腦，以滿足 AI 及相關應用快速增長的需求。
經濟數據
- 美國 8 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.6%
- 美國 8 月核心零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%
華爾街分析
Principal Asset Management 全球策略師 Seema Shah 表示：「雖然勞動力需求正在減弱，但勞動力供給問題持續抵消了這種疲軟，短期內衰退風險依然有限。在這個階段若央行決定降息 2 碼，看起來更像是受政治壓力驅動，而非經濟必要性。一個更為審慎的 1 碼降息仍然是合適的應對方式，既能讓聯準會領先於經濟放緩，又不至於對早期跡象反應過度。」
