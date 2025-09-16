鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 10:50

聯準會 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。

Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果

Ramsey 指出，目前市場已基本將降息視為「既定事實」，投資人和消費者都期待寬鬆貨幣政策能刺激經濟復甦，但他擔心，降息恐無法有效提振製造業活動或重振美國房市。自 2022 年 Fed 啟動升息以來，美國房市始終低迷。

更令人擔憂的是，通膨壓力在降息後再度加劇，長債殖利率可能不降反升，最終導致降息效果適得其反。

Ramsey 還回顧 2007 年歷史案例，發現當前經濟環境與當年存在驚人相似。2007 年 9 月，Fed 同樣在房市走弱、勞動市場疲軟的背景下啟動降息，但最終不僅未能挽救經濟，反而加速了通膨攀升。

Ramsey 警告，目前雖然尚未出現類似 2008 年那樣的重大危機跡象，但通膨若再度加速，仍可能對低收入消費者和企業投資造成嚴重衝擊。

Ramsey 透過歷史數據指出，2007 年 Fed 首次降息後，雖然物價上漲，但企業新訂單並未成長，這一動態最終導致股市走弱。如今，儘管美股仍保持韌性，但最新數據顯示類似趨勢。

Leuthold Group 預測，今年底美國消費者物價指數 (CPI) 年增率恐加速至 3.5%，標普 500 指數目前的遠期本益比也處於歷史高位，這意味著未來風險不容忽視。

其他華爾街機構也表達類似擔憂。BTIG 分析師 Jonathan Krinsky 警告，若 Fed 一如預期降息，市場可能出現「賣事實 (sell the news)」的拋售反應，甚至可能引發自 4 月以來最大跌幅。