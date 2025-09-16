貝森特：中國已意識到貿易協議可能性 11月關稅生效前雙方還會再見面
鉅亨網編譯王貞懿
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (16 日) 表示，美、中貿易協議已接近達成，預期在 11 月互惠關稅生效前將進行進一步談判。他在接受《CNBC》訪問時透露，中國已開始意識到達成貿易協議的可能性。
貝森特對美中達成貿易協議展現信心，認為雙方已相當接近達成協議。面對 11 月即將生效的對等關稅，他透露，雙方代表預計在此之前還會有進一步協商。
「我們會再次會面，」他表示，「每一輪談判都越來越有建設性。我認為中方現在也感受到貿易協議是有可能達成的。」
自川普 4 月 2 日宣布對美國貿易夥伴實施所謂的對整關稅以來，談判過程充滿變數。當時中國將面臨最高 145% 的關稅，但隨著談判持續而暫緩實施。
對等關稅原定 8 月 12 日恢復，川普再度延長暫停期至 11 月 10 日。
貝森特指出，美國貿易夥伴反映「中國商品大量湧入他們的市場，不知道該如何應對，並對這種情況感到相當焦慮」。
數據顯示，美國 2024 年對中貿易逆差接近 3000 億美元，預計 2025 年將大幅改善，截至 7 月累積約 1280 億美元。
貝森特引述貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 的預測，認為逆差「今年至少將縮減 30%，2026 年可能會更多」。他強調：「目標就是要達到平衡，實現公平貿易。」
