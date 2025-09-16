鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 20:50

根據《CNBC》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (16 日) 表示，美國總統川普願意讓 TikTok 在美國「熄燈」的強硬態度，是推動與中國達成協議框架的關鍵轉折點。

從熄燈到協議：美財長稱川普強硬立場推動TikTok談判進展

貝森特接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出：「川普總統很明確地表態，他寧願讓 TikTok 停擺，也不會為了協議犧牲國安，這正是改變局勢的關鍵。」

TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 仍面臨 9 月 17 日的最後期限，必須分拆美國業務，否則應用程式可能被迫在美下架。雖然川普政府尚未正式延長期限，但美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周一透露，可能需要更多時間才能完成並簽署協議。

貝森特補充說，字節跳動與新投資人之間的商業條款，其實早在 3、4 月已大致敲定。不過，在川普 4 月 2 日宣布大規模關稅措施後，中方一度擱置協議。

川普的關稅與貿易威脅，以及對晶片的限制措施，一度令美中關係緊繃。不過，這項 TikTok 協議如今可能成為轉折點。川普與中國國家主席習近平預計將於周五 (19 日) 通話，最後拍板協議。

貝森特表示，雙方的協議主要涉及「不會再做的事情」，而這些項目不影響美國國安。雖然川普態度強硬，願意接受 TikTok 下架的選項，但白宮上月才剛開設官方 TikTok 帳號，目前已累積近 100 萬名追隨者。