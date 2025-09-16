鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 11:19

美國聯準會降息在即，標普 500、那指與費半指數 15 日續創歷史新高。而特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前遭揭露，其透過家族基金會購買了約 10 億美元公司股票，意味馬斯克對特斯拉前景深具信心，激勵特斯拉股價近一周上漲逾 17%，今年以來績效轉正。中信 ARK 創新主動式 ETF(00983A-TW) 因重倉特斯拉連帶受到拉抬，股價連日創新高，逼近 12 元。

〈焦點股〉馬斯克豪砸10億美元回購自家股票 00983A重倉特斯拉再創新高。(圖：shutterstock)

00983A 是台灣目前唯一一檔海外股票型主動式 ETF，最大持股部位就是特斯拉，受惠近期特斯拉連番大漲，00983A 也表現優異，今 (16) 日盤中股價漲逾 1%，近一周股價漲逾 2.6%，創掛牌以來新高價，成為今天主動式 ETF 焦點。

中國信託投信表示，Tesla 董事會日前通過針對執行長馬斯克的「天價獎勵方案」，根據文件，這份以股票獎勵為核心的計畫，若完全兌現，價值可能高達 1 兆美元，此外董事會也擘劃自駕車、Robotaxi 與人形機器人等長期藍圖，被視為未來十年最具爆發力的成長引擎 。這也帶動投資人重新聚焦於新世代 AI 生態圈與顛覆性科技題材。

另外，特斯拉也因新推出的電池儲能系統受到關注，凸顯特斯拉在電動車外，包含儲能、機器人等領域亦有突破性發展，有效轉移電動車銷售不振對股價的影響。